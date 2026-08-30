Календарь магнитных бурь на сентябрь 2026: Учёные готовы назвать даты, в какие дни Солнце будет атаковать Оглавление Какими будут магнитные бури в сентябре 2026 года: общая картина Календарь магнитных бурь на сентябрь 2026 по дням Что такое Kp-индекс и когда это считается бурей? Как магнитные бури влияют на самочувствие? Как облегчить состояние в дни бурь? Частые вопросы о магнитных бурях в сентябре 2026 года Сентябрь может показаться метеозависимым редкой передышкой, но магнитосфера всё же приготовила несколько сюрпризов. Life.ru изучил свежий прогноз учёных и разобрался, какие даты стоит отметить в календаре и почему график способен измениться в любой момент. 30 августа, 10:00 Магнитные бури в сентябре 2026: самые опасные дни первого месяца весны. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первый месяц осени 2026 года пока не выглядит опасным с точки зрения космической погоды. Life.ru изучил свежий месячный график Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН и выяснил, когда магнитное поле Земли может отклониться от спокойного сценария. После августовских сюрпризов прогноз на сентябрь даёт повод выдохнуть, но полностью расслабляться рано: расчёты на несколько недель вперёд меняются после новых вспышек и выбросов вещества на Солнце.

Какими будут магнитные бури в сентябре 2026 года: общая картина

Магнитные бури в сентябре 2026 по дням: будут ли магнитные бури в Москве в сентябре 2026? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, полноценные магнитные бури в сентябре 2026 года пока не ожидаются. Ни в один из рассчитанных дней максимальный суточный Kp не достигает отметки 5, с которой начинается буря уровня G1. Большая часть месяца проходит в диапазоне Kp 2–3, то есть от спокойной до слегка возмущённой магнитосферы.

Самым активным днём, предварительно, станет 13 сентября, когда Kp может подняться до 3,67. Ещё два заметных пика приходятся на 14 и 24 сентября, в эти дни индекс ожидается на уровне 3,33. Значения около Kp 3 прогнозируются 4–5, 12, 15–16 и 25 сентября.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2026 по дням

Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2026: самые опасные даты сентября. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Наиболее опасные даты: 13, 14 и 24 сентября прогнозируются самые заметные геомагнитные колебания месяца. Особенно напряжённым может стать 13 сентября, когда индекс Kp поднимется до 3,67. Это ниже уровня слабой магнитной бури G1, однако метеозависимым людям стоит внимательнее следить за самочувствием.

Периоды повышенной активности: 4–5, 12, 15–16 и 25 сентября магнитосфера Земли может находиться в слегка возбуждённом состоянии. Полноценные магнитные бури пока не прогнозируются, но чувствительные люди могут отмечать слабость, сонливость, головную боль или снижение концентрации. Прогноз предварительный и может измениться ближе к указанным датам.

Что такое Kp-индекс и когда это считается бурей?

Магнитные бури, сентябрь 2026 в Москве: что такое Kр-индекс и когда это считается бурей? Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Что такое Кр и считается ли это магнитной бурей? Итак, Kp — это планетарный индекс геомагнитной активности. Его рассчитывают по данным 13 наземных обсерваторий, а каждое значение характеризует трёхчасовой интервал. В месячном прогнозе Лаборатории солнечной астрономии указан не почасовой ряд, а максимальное значение Kp, ожидаемое за сутки.

Шкала идёт от 0 до 9. Значения Kp 0–1 соответствуют очень спокойному магнитному полю, Kp 2–4 описывают от спокойной до активной обстановки, но ещё не считаются бурей. При Kp 5 начинается слабая буря G1, при Kp 6 умеренная G2, при Kp 7 сильная G3, при Kp 8 тяжёлая G4, а Kp 9 соответствует экстремальной буре G5.

Чем выше уровень, тем вероятнее технические последствия, например помехи радиосвязи и навигации, рост нагрузки на спутники и энергосистемы. Одновременно расширяется зона, где можно наблюдать полярное сияние. Но Kp 3,67, ожидаемый 13 сентября, остаётся заметно ниже официального порога магнитной бури.

Как магнитные бури влияют на самочувствие?

Как магнитные бури в сентябре 2026 могут повлиять на самочувствие и что делать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hananeko_Studio

Может ли стать плохо из-за магнитных бурь? В дни геомагнитной активности некоторые люди жалуются на головную боль, слабость, сонливость, раздражительность, проблемы со сном и колебания артериального давления. Чаще такие симптомы отмечают люди с мигренью, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими состояниями.

В отдельных наблюдательных исследованиях находили связи между геомагнитными колебаниями и показателями сердечно-сосудистой системы, но другие работы не выявляли заметного влияния. На самочувствие одновременно действуют атмосферное давление, температура, недосып, обезвоживание, стресс и ожидание плохого состояния. Life.ru ранее рассказывал, почему тревожный прогноз способен запускать эффект ноцебо при метеозависимости.

Как облегчить состояние в дни бурь?

Когда в сентябре 2026 будут магнитные бури? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Специального лекарства «от магнитной бури» не существует. Зато щадящий режим помогает уменьшить влияние факторов, которые действительно способны ухудшать самочувствие. Какие ещё есть рекомендации? Старайтесь спать 7–8 часов и не менять резко привычный график.

Пейте достаточно воды, если врач не ограничивал объём жидкости.

Не пропускайте приёмы пищи, сократите избыток кофе, энергетиков и алкоголя.

Выбирайте прогулку или лёгкую разминку вместо тяжёлой тренировки, если чувствуете слабость.

Контролируйте давление, если это рекомендовал врач, и принимайте назначенные препараты по обычной схеме.

Не меняйте дозировку лекарств самостоятельно и не пытайтесь лечить предполагаемую метеозависимость сомнительными средствами.

Полезно вести дневник самочувствия и отмечать сон, стресс, питание, давление и возникающие симптомы. Это поможет понять, действительно ли недомогание совпадает с геомагнитными колебаниями или связано с другими причинами.

Частые вопросы о магнитных бурях в сентябре 2026 года

Магнитные бури в сентябре 2026: прогноз магнитных бурь в Москве. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда самые сильные магнитные бури в сентябре 2026 года? По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии на 28 августа, магнитных бурь уровня G1 и выше в сентябре пока не ожидается. Наиболее активным днём, предварительно, станет 13 сентября с максимальным суточным Kp 3,67; повышенные значения также прогнозируются 14 и 24 сентября.

Как проверить, есть ли магнитная буря сегодня? Нужно открыть оперативный прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ и посмотреть текущий Kp и расчёт на ближайшие сутки. Магнитная буря начинается с Kp 5. Месячный календарь для проверки обстановки сегодня менее точен, чем прогноз на 24–72 часа.

Отличаются ли по времени магнитные бури в разных городах России? Геомагнитное возмущение носит планетарный характер и происходит одновременно, но время в прогнозе нужно переводить в местный часовой пояс. График Лаборатории солнечной астрономии составлен по Москве, UTC+3: для Санкт-Петербурга, Калуги и Великих Лук поправка не нужна, а для Омска следует прибавить три часа.

Будут ли магнитные бури в октябре 2026 года? Достоверного календаря магнитных бурь на октябрь 2026 года пока нет. Долгосрочные модели обновляются ежедневно, а более точные сведения появляются ближе к месяцу. Предварительный октябрьский прогноз следует проверять в конце сентября, а почасовой — за 1–3 дня до интересующей даты.

Пока сентябрь обещает быть спокойным, но Солнце способно изменить сценарий за считаные дни, поэтому расслабляться пока не стоит! Только если дневное светило отвечает за наше самочувствие, то Луна способна влиять на нашу красоту и удачу. Недавно Life.ru составил Лунный календарь красоты на сентябрь 2026, который поможет спланировать все процедуры успешно.

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