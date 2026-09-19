Солнце замолчало впервые с 2021 года: Почему после антирекорда нас может ждать особенно мощный цикл Оглавление Вспышки на Солнце затихли. Что это вообще значит? Почему Солнце может внезапно «замолкнуть»? Как часто Солнце устраивает такие паузы? Почему слишком быстрый спад насторожил учёных? Чем опасен новый мощный цикл для Земли? Солнце замолчало! Впервые с 2021 года учёные не увидели ни одной вспышки класса C и выше четыре дня подряд. Однако этот антирекорд может оказаться не доброй новостью, а признаком слишком быстрого спада. Life.ru объясняет, что происходит со звездой и чего ждать дальше. Вспышки на солнце: что это такое и почему они впервые с 2021 года прекратились на четыре дня? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Впервые с 2021 года Солнце полностью замолчало... Четыре дня подряд учёные не регистрировали на нём ни одной вспышки класса C и выше. Такая пауза может говорить о том, что текущий солнечный цикл слабеет быстрее прогнозов. Но действительно ли Землю ждёт спокойствие? Life.ru рассказывает, почему звезда внезапно затихла, как часто это происходит и чем нынешний антирекорд может обернуться в будущем.

Вспышки на Солнце затихли. Что это вообще значит?

Классы солнечных вспышек A, B, C, M и X: какие из них могут представлять опасность для Земли? Фото © Shutterstock / FOTODOM / This Lama

Для начала разберёмся, что такое вспышки на Солнце. Это мощные выбросы энергии, которые происходят, когда магнитные поля в атмосфере звезды резко перестраиваются. За несколько минут в космос устремляется поток электромагнитного излучения, способный повлиять на радиосвязь, навигацию и работу спутников.

Солнечные вспышки делят на пять классов по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс примерно в десять раз мощнее предыдущего. События категорий A и B считаются самыми слабыми и обычно не влияют на Землю. Вспышки класса C тоже относятся к небольшим, M уже могут вызывать радиопомехи и геомагнитные возмущения, а буквой X обозначают самые мощные солнечные взрывы. Так вот, по данным ИКИ РАН, четыре дня подряд на Солнце не происходило событий класса C и выше. При этом совсем слабые вспышки категории B продолжали фиксироваться.

Особенно пугает то, что такой антирекорд установлен всего через два года после пика текущего солнечного цикла. Продолжительные паузы считаются нормальными во время минимума, когда на диске звезды неделями может не появляться крупных активных областей. Сейчас же четырёхдневное затишье выглядит слишком ранним и указывает на то, что Солнце теряет активность быстрее, чем ожидали учёные. Но что это значит для Земли и стоит ли вообще переживать? Давайте разбираться.

Почему Солнце может внезапно «замолкнуть»?

Антирекорд Солнца в 2026 году: почему учёные ИКИ РАН зафиксировали необычное затишье? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Как мы уже писали, источник вспышек на Солнце — это магнитные поля. Плазма внутри Солнца движется, а разные широты звезды вращаются с разной скоростью. Из-за этого силовые линии магнитного поля растягиваются, переплетаются и образуют активные области, которые мы видим как группы пятен. Когда запутанная магнитная структура резко перестраивается, накопленная в ней энергия высвобождается за минуты. Это явление называется магнитным пересоединением.

Если на видимой стороне Солнца нет больших и магнитно сложных групп пятен, происходить мощным вспышкам попросту негде. Именно такая ситуация сложилась сейчас. Ещё 10 сентября ИКИ РАН оценивал фоновое рентгеновское излучение примерно на уровне B5. Это в 200 раз ниже порога класса X. Но как часто Солнце устраивает такие перерывы? А главное, чем опасно такое затишье для нас?

Как часто Солнце устраивает такие паузы?

Солнечный цикл: как часто активность звезды достигает максимума и сменяется периодом затишья? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Количество пятен, вспышек и выбросов плазмы меняется в рамках солнечного цикла, который в среднем длится около 11 лет. Сначала активность растёт, достигает максимума, а затем постепенно снижается до минимума. На самом деле речь идёт о половине примерно 22-летнего магнитного цикла, то есть каждые 11 лет полюса Солнца меняются местами, а ещё через 11 лет возвращаются к прежней ориентации.

Возле максимума вспышки могут происходить ежедневно и даже по несколько раз за сутки. Во время минимума паузы продолжительностью в несколько дней уже не считаются чем-то необычным, а диск Солнца способен подолгу оставаться почти без пятен. Поэтому нынешние четыре дня — это не рекорд всей истории наблюдений, а антирекорд для современной активной эпохи. Сравнимую паузу в последний раз видели в декабре 2021 года, когда 25-й цикл, наоборот, набирал силу.

Сам цикл тоже не обязан укладываться ровно в 11 лет. Он может завершиться за 10 лет, растянуться на 12–13, а в редких случаях оказаться примерно девятилетним. Текущий, 25-й цикл начался в декабре 2019 года. Если спад сохранит нынешнюю скорость, следующий минимум может наступить уже в 2029-м. В зависимости от конкретного месяца продолжительность цикла составит около девяти–десяти лет, что заметно меньше среднего значения.

Почему слишком быстрый спад насторожил учёных?

Солнечный минимум: чем период без вспышек и крупных пятен может оказаться опасен для Земли? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fieraruelena

Однако пауза во вспышках важна в глобальном контексте. По расчётам ИКИ РАН, индекс солнечной активности за два года упал почти втрое, если говорить на языке цифр, то с 216 единиц в августе 2024 года до 76 в августе 2026-го. Фактическое значение оказалось на 16% ниже ожидаемого, поэтому выход к минимуму может произойти на год или полтора раньше прежнего прогноза. В Лаборатории солнечной астрономии отмечают: «Можно заметить, что быстрая фаза спада цикла, согласно современным представлениям, обычно предшествует особенно сильным последующим циклам». Если 25-й действительно завершится всего за девять лет, не исключено, что 26-й окажется гораздо активнее. Кроме того, по оценке российских учёных, Солнце движется к вековому максимуму, который ожидается ближе к середине XXI века.

Но связь между быстрым спадом и силой следующего цикла статистическая, поэтому многое станет понятнее лишь возле минимума, когда учёные измерят магнитные поля у полюсов Солнца. Остатки полей от распавшихся активных областей постепенно переносятся к полюсам и формируют своеобразный «зародыш» будущего. Чем сильнее полярное поле в минимуме, тем больше оснований, что следующий цикл будет мощным. Но давайте предположим, что следующий цикл будет мощным. Что тогда?

Чем опасен новый мощный цикл для Земли?

Последствия солнечных вспышек: как мощный удар может нарушить радиосвязь и работу GPS? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мощная вспышка за несколько минут резко увеличивает ионизацию верхних слоёв атмосферы и может вызвать радиоблэкаут на всей освещённой стороне Земли. Если событие сопровождается направленным к нашей планете корональным выбросом массы, через один–три дня его плазма сталкивается с магнитосферой и запускает геомагнитную бурю.

Последствия такого удара способны выйти далеко за пределы красивых полярных сияний. По данным NOAA, сильная космическая буря может нарушить коротковолновую радиосвязь, увеличить погрешность GPS от нескольких метров или привести к полной потере сигнала, вывести из строя спутниковую электронику и повредить солнечные панели аппаратов. Возникающие в земной поверхности геомагнитно-индуцированные токи проникают в линии электропередачи и способны перегревать высоковольтные трансформаторы. При экстремальном сценарии локальная неполадка рискует превратиться в каскадное отключение электричества, связи и навигационных систем сразу в нескольких регионах. Те же токи ускоряют коррозию стальных трубопроводов и сокращают срок их эксплуатации.

За пределами плотных слоёв атмосферы угроза становится уже не только технической, но и биологической. Потоки солнечных протонов способны повреждать клетки и ДНК, повышая риск острой лучевой болезни у космонавтов и долгосрочных последствий для здоровья. В теории дополнительную дозу облучения могут получить экипажи и пассажиры самолётов, следующих по высокоширотным и полярным маршрутам, но стоит оговориться, что это условия действительно экстремальной ситуации.

Да, у солнечного минимума действительно могут быть парадоксальные последствия. Но нынешнее затишье нельзя назвать ни однозначно хорошей, ни однозначно плохой новостью. Оно не означает, что завтра Солнце обязательно обрушит на Землю сверхмощную вспышку. Зато оно подтверждает, что 25-й цикл слабеет быстрее ожиданий, а следующий может начаться раньше и оказаться заметно сильнее. А ранее Life.ru разобрал, почему при антирекорде вспышек графики ИКИ РАН всё равно «горят» и когда ждать ближайшего опасного пика.

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Авторы Софья Кузнецова