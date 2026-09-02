Солнце замерло без единой вспышки: Учёные объяснили, чем это обернётся для Земли

Солнце сейчас практически бездействует: и его собственная активность, и геомагнитная обстановка держатся на предельно низких значениях. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в телеграм-канале.

График магнитных бурь в Москве. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Геомагнитная активность низкая. Прогноз — полностью зелёный. Звезда спит», — сказано в тексте.

График вспышек на Солнце. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

По данным учёных, за минувшие сутки на светиле не случилось почти ничего заметного. График показывает лишь слабые вспышки на западной стороне звезды — там, где активные области уже уходят на обратную сторону Солнца.

Специалисты пояснили, что даже при желании эти события рассмотреть не удастся.

«Даже если предположить, что из этой искры может разгореться пламя, увидеть этот костёр всё равно не получится», — отметили в Лаборатории.

Одновременно на восточном краю диска, обращённом к Земле, заметны крупные магнитные петли. По словам исследователей, это может указывать на присутствие там солнечных пятен, но с такой же вероятностью не означает ничего конкретного.

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