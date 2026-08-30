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30 августа, 07:15

Землю накрыл новый геомагнитный шторм: сколько он продлится

Геомагнитный шторм уровня G2 продлится на Земле до 31 августа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Магнитная буря, достигшая ночью 30 августа уровня G2, должна полностью утихнуть к понедельнику, 31 августа. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН, геомагнитная обстановка стабилизируется, а вероятность нового шторма станет минимальной.

Пик возмущений пришёлся на промежуток с полуночи до 03:00, когда интенсивность достигла шести баллов. В течение воскресенья активность начала снижаться, а вспышечная активность на самом Солнце сейчас остаётся низкой.

На 31 августа учёные прогнозируют падение индекса Ap с 12 до 5. Спокойная обстановка, по предварительным расчётам, сохранится и 1 сентября. Долгосрочные прогнозы при этом могут корректироваться в зависимости от новых событий на Солнце, сообщает URA.ru.

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Борис Эльфанд
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