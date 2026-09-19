«Вероятность — 0%»: Глава Nvidia исключил конец света из-за ИИ к 2030 году

Пока одни предрекают гибель человечества от искусственного интеллекта, глава Nvidia Дженсен Хуанг называет такие прогнозы бессмысленными и ищет в них скрытые мотивы. По его мнению, 2030 год не станет апокалипсисом, а разговоры о конце света — это либо политика, либо попытка привлечь внимание.

В интервью CBS Хуанг прямо заявил, что не верит в апокалиптические сценарии, которые всё чаще звучат из уст людей, работающих в самой отрасли.

«Заявления о конце света, которые сеют страх по Америке, особенно когда это делают люди, которые сами этим занимаются, не имеют никакого смысла. Должно быть, у них есть какие-то скрытые мотивы. Может, это политика, может, что-то другое, может, попытка привлечь внимание, а может быть, чтобы получить отличное интервью с вами. Не знаю, в чём причина. Но как бы это ни называли, 2030 год не станет концом света. Вероятность того, что это будет конец света, составляет 0%», — заявил он.

При этом Хуанг не согласился и с оценкой президента США Дональда Трампа, который называл надувательством предположения о том, что «ИИ захватит, поглотит и уничтожит мир, а роботы будут маршировать по нашим городам и избавятся от всех нас».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп созвонился с главой Nvidia и устроил импровизированный стендап. Американский лидер назвал разговоры о захвате мира искусственным интеллектом «обманом», хотя признал, что развивать технологию следует осторожно. Звонок застал Хуанга посреди выступления на All-In Summit в Лос-Анджелесе: пока организаторы пытались вывести собеседника на громкую связь, Трамп пошутил, что глава Nvidia способен создать сложнейший чип, который никто не скопирует десять лет, но не может разобраться с телефоном.