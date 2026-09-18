ИИ едва не втянул США в войну с Китаем из-за ошибки в военном докладе
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Американские военные едва не начали войну с Китаем из-за ошибки искусственного интеллекта. ИИ неверно проанализировал данные о грузе на борту китайского судна, после чего США подготовили план его перехвата. Об этом CNN сообщил источник в военных структурах.
«Доклад был «полностью ложным». Но он также «чуть не спровоцировал войну», — сказал источник.
Инцидент произошёл весной, когда США вели активные боевые действия против Ирана. Американские военные получили сведения о том, что китайское судно якобы перевозит на Ближнем Востоке компоненты для ядерной программы.
После этого США начали готовить операцию по перехвату корабля. Вооружённый отряд должен был подняться на борт судна, а военные самолёты уже находились в воздухе.
Перед началом операции американские чиновники решили подробнее проверить аналитический отчёт. Тогда они выяснили, что специалист использовал искусственный интеллект при подготовке документа.
По данным источников, чат-бот ошибочно определил характер груза на китайском судне. Для анализа он объединил сведения из открытых источников с данными секретной радиоэлектронной разведки. В результате ИИ пришёл к выводу о перевозке компонентов для ядерной программы.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social ролики, которые создал искусственный интеллект. На видео показаны ракетные удары по иранскому острову Харк. При этом американские военные не сообщали об атаке на этот объект.
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