Anthropic создала в районе залива Сан-Франциско собственную лабораторию для физических биологических экспериментов, расширив исследования за пределы компьютерного моделирования. О запуске площадки сообщил Reuters со ссылкой на два источника, а руководитель направления life sciences Эрик Каудерер-Абрамс подтвердил агентству её существование.

Компания рассчитывает использовать искусственный интеллект для ускорения разработки методов лечения редких и прежде считавшихся труднодоступными для лекарственной терапии заболеваний. При этом представитель Anthropic уточнил Reuters, что непосредственно поиском готовых препаратов лаборатория не занимается.

Одна из задумок — научить Claude управлять роботизированным лабораторным оборудованием и выполнять часть экспериментов при ограниченном участии человека. В Anthropic подчёркивают, что контроль специалистов при такой работе всё равно считают необходимым.

Компания намерена заниматься в том числе доклиническими исследованиями в направлениях, которые фармацевтический бизнес считает недостаточно привлекательными. ИИ, как рассчитывают разработчики, сможет ускорить поиск сложных молекул и антител для терапии заболеваний, которые прежде считались практически «неподдающимися» лекарствам.

При этом сообщения об экспериментах непосредственно на людях Reuters не подтверждает. Напротив, глава биологического направления Anthropic заявил, что компания пока не проводит клинические испытания и не собирается конкурировать с фармкомпаниями на этапе вывода лекарств на рынок.

Ранее в Минобороны заявили, что американские биолаборатории на Украине работали в режиме повышенной секретности, а украинским специалистам ограничивали доступ к данным и отдельным помещениям. Координацию исследований, как утверждает российская сторона, осуществляло подразделение Пентагона DTRA.