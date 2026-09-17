Магнитные бури 17–19 сентября: Солнце поставило антирекорд, но графики ИКИ РАН «горят». Когда ждать опасный пик? Оглавление Почему Солнце внезапно замолчало Прогноз магнитных бурь 17, 18 и 19 сентября 2026 года Когда ждать самого опасного периода Солнце впервые за почти пять лет замолчало на четверо суток, но графики ИКИ РАН всё равно оставили 17 сентября в красной зоне. Какая вероятность магнитной бури и почему Kp у опасной черты. Откуда опасность, если звезда больше не стреляет вспышками? Почему учёные встревожены поведением Солнца и буду ли магнитны бури 17, 18, 19 сентября? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Солнце словно выдернуло шнур из розетки. На звезде четвёртые сутки подряд не происходит ни одной вспышки обычного класса C или выше. Подобного затишья учёные не наблюдали с декабря 2021 года. Казалось бы, вместе со вспышками должна исчезнуть и угроза магнитных бурь для Земли. Но нет. Графики вероятности геошторма упрямо показывают обратное. Что случилось и будут ли в ближайшие дни магнитные бури на Земле выяснил Life.ru

Почему Солнце внезапно замолчало

Утром 17 сентября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила об антирекорде. На Солнце за четверо суток не зарегистрировали ни одной вспышки класса C, M или X. Последний раз настолько долгая пауза наблюдалась с 7 по 11 декабря 2021 года и продержалась пять суток. Если нынешнее затишье не прервётся до конца 17 сентября, Солнце повторит тот результат. При этом полную остановку звезды объявлять рано. На ней продолжаются слабые вспышки класса B, просто их энергия слишком мала, чтобы считать такие события серьёзными.

Учёные связывают происходящее с ускоренным спадом 25-го солнечного цикла. За последние два года активность звезды снизилась почти втрое и теперь падает быстрее прежних расчётов. Если тенденция сохранится, солнечный минимум может наступить уже в 2029 году, на один-полтора года раньше ожидаемого срока.

Однако отсутствие новых вспышек не гарантирует мгновенного спокойствия возле Земли. Магнитосфера реагирует на скорость и плотность солнечного ветра, а также на направление межпланетного магнитного поля. Поэтому мы можем страдать от магнитных бурь даже в момент, когда на самом Солнце не происходит крупных взрывов. К тому же учёные ИКИ РАН предупреждают: «Можно заметить, что быстрая фаза спада цикла, согласно современным представлениям, обычно предшествует особенно сильным последующим циклам». Получается, что после спада нас потом ждёт активная атака…

Прогноз магнитных бурь 17, 18 и 19 сентября 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури 17, 18 и 19 сентября 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Но это всё в будущем, вернёмся к настоящему. Будут ли магнитные бури 17 сентября 2026 года? В четверг прогноз выглядит наиболее тревожным и одновременно противоречивым. Суточный расчёт допускал подъём Kp примерно до 4,7 балла в начале, и это была граница, с которой уже начинается официальная магнитная буря Kp 5. Но утром фактическая обстановка оставалась спокойной. Текущий Kp опускался примерно до одного балла, а максимальное значение за предыдущие 24 часа составило около Kp 3. Во второй половине дня основной прогноз удерживает индекс возле 3,3 балла. При этом вероятность магнитной бури 17 сентября достигает 56%. Ещё 35% приходится на возбуждённое состояние магнитосферы, а спокойный сценарий получил лишь 9%.

Будут ли магнитные бури 18 сентября 2026 года? В пятницу напряжение начнёт спадать. Ночью индекс Kp будет находиться примерно на уровне 3,3 балла, а около 03:00 может подняться до Kp 3,7. Это станет главным расчётным пиком дня. Утром показатель снизится до двух баллов. После полудня он немного подрастёт и до конца суток будет держаться возле 2,7. Все столбцы на основном трёхдневном графике ИКИ РАН останутся зелёными. Вероятность магнитной бури 18 сентября уменьшится более чем вдвое, до 26%. Возбуждённое состояние магнитосферы ожидается с вероятностью 35%, спокойное с вероятностью 39%.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 17–19 сентября 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 19 сентября 2026 года? В субботу красный на графиках ИКИ РАН почти исчезнет. Около полуночи Kp может достигнуть 3 баллов, затем снизится до 2–2,7 и останется в этом диапазоне до вечера. Вероятность магнитной бури составит всего 7%. На возбуждённое состояние магнитосферы приходится 20%, а спокойный сценарий занимает 73% прогноза. Если на Солнце не произойдёт новой вспышки или неожиданного выброса плазмы, 19 сентября пройдёт без заметных геомагнитных потрясений.

Когда ждать самого опасного периода

Главным тревожным днём станет 17 сентября, ведь именно сегодня вероятность бури достигает 56%, вероятность возбуждённой магнитосферы составляет ещё 35%, а на полный штиль остаётся лишь 9%. При этом гарантированного шторма в прогнозе нет. Уже 18 сентября вероятность шторма сократится до 26%, а 19 сентября рухнет до 7%. Индекс Ap за это время снизится более чем вдвое, с 22 до 10 единиц.

Солнце молчит так долго, что учёные заговорили об антирекорде. Но магнитосфера ещё не успела окончательно поверить в наступившую тишину. Ей потребуется пережить 17 сентября, прежде чем зелёный цвет снова станет главным на всех графиках. А чтобы заранее отметить другие потенциально неспокойные даты, Life.ru собрал календарь магнитных бурь на весь сентябрь 2026 года.

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Авторы Карина Морозова