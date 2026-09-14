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Опубликовано 14 сентября, 09:57

Солнце входит в опасный режим: Учёные предупредили о вспышках класса M

Учёные предупредили о возможных вспышках класса M на Солнце 14–15 сентября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Солнце 14 и 15 сентября возможны вспышки класса M — второго по мощности уровня в принятой классификации. Такой прогноз дали специалисты Института прикладной геофизики.

«Вспышечная солнечная активность, в основном, низкая, возможны вспышки класса М», — сообщили учёные.

Солнечные вспышки по мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к каждой следующей букве интенсивность увеличивается в десять раз, а класс X считается максимальным.

При этом сама вспышка ещё не означает, что Землю обязательно накроет магнитная буря. Некоторые события сопровождаются выбросами солнечной плазмы, но последствия для магнитосферы зависят в том числе от мощности и направления такого выброса.

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Ранее Life.ru сообщал о вероятности вспышек класса M на Солнце 11–12 сентября. Тогда специалисты также оценивали общую вспышечную активность как преимущественно низкую.

Больше новостей о Солнце, космической погоде и исследованиях Вселенной — в разделе «Космос» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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