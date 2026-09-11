Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 08:00

На Солнце ожидаются мощные вспышки класса M: техника на Земле может сбоить

Учёные предупредили о мощных вспышках класса M на Солнце в ближайшие дни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

На Солнце прогнозируются сильные вспышки класса М, несмотря на то, что в целом солнечная активность сейчас сохраняется на низком уровне. Институт прикладной геофизики сообщил, что опасные космические явления могут произойти в пятницу и субботу, 11 и 12 сентября 2026 года.

При этом учёные успокаивают: геомагнитное поле планеты останется преимущественно спокойным, хотя в отдельные периоды возможна некоторая неустойчивость. Радиационная обстановка в околоземном космическом пространстве также ожидается невозмущенной. Единственной реальной проблемой для жителей Земли могут стать временные сбои в работе техники.

«Прогноз космической погоды на 11 и 12 сентября 2026 года. Вспышечная солнечная активность, в основном, низкая, возможны вспышки класса М», — отметили специалисты ИПГ, предупредив о вероятном ухудшении условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.

Магнитные бури 10–12 сентября: Солнце объявило перемирие, но учёные не спешат радоваться. Когда ждать подвоха?
Магнитные бури 10–12 сентября: Солнце объявило перемирие, но учёные не спешат радоваться. Когда ждать подвоха?

Солнечные вспышки делятся по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый последующий класс сильнее предыдущего в десять раз. Вспышки класса M относятся к категории сильных и способны вызывать умеренные радиопомехи на Земле, а также провоцировать полярные сияния и слабые магнитные бури. Ранее множественные выбросы плазмы были зафиксированы на восточном краю звезды.

Главные открытия, исследования и заявления учёных — в разделе «Наука» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Магнитные бури
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar