На Солнце ожидаются мощные вспышки класса M: техника на Земле может сбоить
Учёные предупредили о мощных вспышках класса M на Солнце в ближайшие дни
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На Солнце прогнозируются сильные вспышки класса М, несмотря на то, что в целом солнечная активность сейчас сохраняется на низком уровне. Институт прикладной геофизики сообщил, что опасные космические явления могут произойти в пятницу и субботу, 11 и 12 сентября 2026 года.
При этом учёные успокаивают: геомагнитное поле планеты останется преимущественно спокойным, хотя в отдельные периоды возможна некоторая неустойчивость. Радиационная обстановка в околоземном космическом пространстве также ожидается невозмущенной. Единственной реальной проблемой для жителей Земли могут стать временные сбои в работе техники.
«Прогноз космической погоды на 11 и 12 сентября 2026 года. Вспышечная солнечная активность, в основном, низкая, возможны вспышки класса М», — отметили специалисты ИПГ, предупредив о вероятном ухудшении условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.
Солнечные вспышки делятся по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый последующий класс сильнее предыдущего в десять раз. Вспышки класса M относятся к категории сильных и способны вызывать умеренные радиопомехи на Земле, а также провоцировать полярные сияния и слабые магнитные бури. Ранее множественные выбросы плазмы были зафиксированы на восточном краю звезды.
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