На Солнце ожидаются мощные вспышки класса M: техника на Земле может сбоить

На Солнце прогнозируются сильные вспышки класса М, несмотря на то, что в целом солнечная активность сейчас сохраняется на низком уровне. Институт прикладной геофизики сообщил, что опасные космические явления могут произойти в пятницу и субботу, 11 и 12 сентября 2026 года.

При этом учёные успокаивают: геомагнитное поле планеты останется преимущественно спокойным, хотя в отдельные периоды возможна некоторая неустойчивость. Радиационная обстановка в околоземном космическом пространстве также ожидается невозмущенной. Единственной реальной проблемой для жителей Земли могут стать временные сбои в работе техники.

«Прогноз космической погоды на 11 и 12 сентября 2026 года. Вспышечная солнечная активность, в основном, низкая, возможны вспышки класса М», — отметили специалисты ИПГ, предупредив о вероятном ухудшении условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.