Солнце резко «проснулось» и разразилось выбросами плазмы: что грозит Земле
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Множественные выбросы плазмы зафиксированы на восточном краю Солнца. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о резком усилении активности звезды.
Предположительно, источники взрывов пока скрыты за солнечным горизонтом и находятся на обратной стороне светила. Поэтому определить размеры активных областей и запасы накопленной ими энергии учёные ещё не могут. Сейчас выброшенное вещество не направлено к Земле и не представляет для неё опасности. Ситуация может измениться, если вспышечная активность сохранится ещё четыре-пять суток.
За это время отвечающие за выбросы области переместятся на видимую сторону Солнца и приблизятся к линии Солнце — Земля. Уже через пару дней специалисты рассчитывают увидеть первые группы пятен и предварительно оценить их потенциал.
Ранее Life.ru публиковал прогноз магнитных бурь на 3–5 сентября. Согласно расчётам, геомагнитная обстановка должна была оставаться преимущественно спокойной, однако прогноз может измениться после новых выбросов.
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