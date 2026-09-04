Солнце резко «проснулось» и разразилось выбросами плазмы: что грозит Земле

Предположительно, источники взрывов пока скрыты за солнечным горизонтом и находятся на обратной стороне светила. Поэтому определить размеры активных областей и запасы накопленной ими энергии учёные ещё не могут. Сейчас выброшенное вещество не направлено к Земле и не представляет для неё опасности. Ситуация может измениться, если вспышечная активность сохранится ещё четыре-пять суток.