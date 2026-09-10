Магнитные бури 10–12 сентября: Солнце объявило перемирие, но учёные не спешат радоваться. Когда ждать подвоха?

Несколько дней Солнце забрасывало космос облаками раскалённой плазмы, а магнитосфера Земли дрожала под их ударами. Теперь графики снова окрасились в успокаивающий зелёный, но красный сектор с них не исчез. Звезда взяла паузу, и главный вопрос сейчас — действительно ли атака закончилась или это лишь короткая передышка перед новым ударом.

Первая буря осени отступает: что сейчас происходит на Солнце

Ещё 7 сентября учёные сообщили, что несколько выброшенных Солнцем облаков плазмы должны задеть нашу планету. Первые изменения начались в тот же день, а 8 сентября примерно в 11:00 по московскому времени на Земле разразилась первая магнитная буря осени. Она достигла уровня G1, однако специалисты предупреждали, что стабилизация магнитосферы может занять около двух суток. Теперь космический шторм стихает, а активность звезды заметно снизилась.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на момент составления прогноза 10 сентября была зарегистрирована лишь одна вспышка класса C1.4. Такие события считаются рядовыми и обычно не представляют серьёзной угрозы для Земли. Вспышек мощных классов M и X учёные не зафиксировали. Но обманываться этой тишиной не стоит. Солнце способно быстро менять характер, а появление новой вспышки с направленным к Земле выбросом плазмы может заставить специалистов полностью пересмотреть расчёты.

Будут ли магнитные бури 10, 11 и 12 сентября 2026 года

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 10—12 сентября 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря 10 сентября 2026 года? Согласно свежему прогнозу ИКИ РАН, четверг должен пройти без полноценной магнитной бури. В начале суток индекс Kp поднимется примерно до 3,7 балла, приблизившись к жёлтой зоне, но затем начнёт снижаться. Днём показатель будет держаться в пределах 2–2,7 балла, а магнитосфера останется спокойной. Вероятность магнитной бури 10 сентября составляет 7%. Ещё 25% отводится на геомагнитные возмущения, а шанс спокойной обстановки оценивается в 68%. Кажется, опасность миновала, однако красный сектор по-прежнему остаётся на диаграмме — пусть и небольшим.

Будет ли магнитная буря 11 сентября 2026 года? Именно пятница станет самым тревожным днём из трёх. Почасовой график выглядит почти безупречно: индекс Kp будет колебаться примерно от двух до 2,7 балла и не приблизится даже к границе возмущённой магнитосферы. Но прогноз вероятности разрушает эту идиллию. Риск магнитной бури 11 сентября вырастет до 12% — это почти вдвое больше, чем днём ранее. Шанс геомагнитных возмущений достигнет 30%, а доля спокойного сценария сократится до 58%. Красных столбцов пока нет, но именно в этот день зелёное спокойствие станет наиболее хрупким. Любое отклонение солнечного ветра от расчётов способно подтолкнуть магнитосферу к более опасным значениям.

Официальный график вероятности магнитной бури 10, 11 и 12 сентября 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будет ли магнитная буря 12 сентября 2026 года? К субботе напряжение должно начать спадать. В первые часы суток индекс Kp ненадолго поднимется примерно до трёх баллов, после чего опустится до 2–2,7. Вечером прогнозируется космическая тишина: показатель может снизиться до одного балла, а ближе к полуночи вернуться к двум. Вероятность магнитной бури вновь сократится до 7%, геомагнитных возмущений — до 25%. Спокойный сценарий получит 68%. Однако расслабляться рано, ведь прогноз космической погоды постоянно уточняется, а полностью исключить новый удар учёные пока не могут.

Кто может почувствовать геомагнитные колебания

Как магнитные бури влияют на самочувствие метеозависимых людей и кто находится в группе риска. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На изменения космической погоды чаще жалуются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нестабильным артериальным давлением, хроническими головными болями и нарушениями сна. Среди возможных неприятных ощущений называют:

Головную боль и головокружение;

Слабость, сонливость и снижение концентрации;

Раздражительность или тревожность;

Учащённое сердцебиение;

Колебания артериального давления;

Обострение хронических заболеваний.

Ближайшие трое суток обещают Земле передышку: после первой осенней бури магнитосфера постепенно возвращается в равновесие, а графики ИКИ РАН снова сияют зелёным. Но красный сектор не исчезает ни на один день, а 11 сентября риск нового удара почти удвоится. Поэтому пока Солнце притворяется спящим, расслабляться рано: один неожиданный выброс плазмы способен переписать весь прогноз. А узнать, какие ещё опасные даты приготовила звезда, можно в календаре магнитных бурь на сентябрь 2026 года.