Осень решила не церемониться: Синоптик предупредил москвичей о первых заморозках

Ночь на 9 сентября может стать первой в этом сезоне с заморозками в Московском регионе. Местами температура у поверхности почвы опустится до нуля градусов. Об этом в своём Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшую ночь в Москве станет ещё холоднее — столбики минимальных термометров в столице опустятся до плюс 3 — плюс 5, по области 0 — плюс 5, на почве местами первые заморозки», — отметил он.

Прошедшая ночь уже принесла минусовые значения сразу нескольким регионам Русской равнины. В Тверской области в Лесном Заповеднике температура опустилась до −0,8 градуса, в Костромской Шарье — до −1, в Кировской области, в Лальске, — до −0,3. Ещё холоднее оказалось в некоторых районах Ленинградской области. В Лодейном Поле зафиксировали −1,4 градуса, в Ефимовской — −0,9, а в Винницах — −0,8.

На территории Карелии минимальная температура в Калевале достигла −1,4 градуса, в Сегеже — −1,1, в Олонце — −1, а в Суоярви — −0,5. В Мурманской области мороз был заметнее всего: в Краснощелье столбики термометров опустились до −3,3 градуса, в Ловозере — до −3,1, в Пулозере — до −2,4. Почти вплотную к нулю подошли показатели и в трёх других областях. В Смоленской Ельне воздух остыл до +0,2 градуса, в Брянской Жуковке — до +0,7, а в Новгородской области, в Холме, — до +0,4.

Ранее сообщалось, что температура в отдельных районах Сибири в ближайшие дни опустится до -5 градусов. Одновременно регионы столкнутся с сильными дождями, грозами и порывистым ветром. На юге Таймыра во вторник ожидаются ливни, а скорость ветра местами достигнет 23 метров в секунду.