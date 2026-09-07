Заморозки до -5 и сильные дожди ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке

Заморозки до -5 градусов, сильные дожди с грозами и порывистый ветер ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни. Об этом РИА «Новости» сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Во вторник сильный дождь и ветер до 23 метров в секунду прогнозируются на юге Таймыра. В южных районах Восточной Сибири ещё сутки сохранятся ночные заморозки. В Красноярском крае температура местами опустится до -2 градусов, в Хакасии — до -3, в Тыве — до -5. В Иркутской области ожидается до -3 градусов.

На северо-востоке Иркутской области 9 и 10 сентября пройдут сильные дожди с грозами. Скорость ветра может достигать 15–20 метров в секунду. Непогода затронет и Приморье. 8 сентября на южном побережье края ветер усилится до 17–22 метров в секунду.

В Магаданской области с 7 по 10 сентября ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом. Сильный дождь и ветер до 22 метров в секунду прогнозируются 8 сентября на юге Курильских островов. 9–10 сентября аналогичная погода ожидается в Камчатском крае, где порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. На Чукотке в эти дни также пройдут дожди, а ветер может усилиться до 18–23 метров в секунду.

А вот в Москве в ближайшие дни, наоборот, ожидается почти летняя погода. Уже 10 сентября температура в столице поднимется до +25 градусов, а в Подмосковье воздух прогреется до +21…+26. В следующие дни тепло сохранится: днём будет около +20…+24, ночью — +10…+15 градусов. Погода при этом ожидается преимущественно сухой, поэтому в столице на этой неделе обещают настоящее бабье лето.