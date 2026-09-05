Второе нашествие клещей началось в России

В России начался второй сезонный пик активности клещей. Тёплая и влажная погода в начале сентября создаёт благоприятные условия для паразитов, поэтому риск укусов сохраняется вплоть до устойчивых заморозков, предупредил Роспотребнадзор.

Особенно осторожными в ведомстве советуют быть грибникам, ягодникам и всем, кто проводит время в лесах, парках и на дачных участках. Для прогулок лучше выбирать светлую закрытую одежду, брюки заправлять в носки или высокую обувь, а также использовать репелленты.

Во время нахождения на природе специалисты рекомендуют проводить само- и взаимоосмотры каждые 15–20 минут. Такая мера помогает заметить клеща до того, как он успеет присосаться. После возвращения домой стоит повторно осмотреть одежду, вещи и домашних животных.

Если клещ всё же присосался, Роспотребнадзор советует обратиться за медицинской помощью. Снятого клеща можно поместить в герметичную ёмкость и передать в лабораторию для исследования на возбудителей инфекций.

Клещи могут переносить в том числе клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и другие инфекции. При этом второй пик их активности обычно приходится именно на конец августа и начало сентября и может продолжаться до устойчивого похолодания.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве уже началась осенняя волна активности клещей из-за похолодания. Специалисты отмечали, что при среднесуточной температуре выше +5 градусов паразиты продолжают оставаться активными. В столичном регионе сезон может продлиться до октября, а при тёплой погоде — и до ноября.