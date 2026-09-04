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Опубликовано 4 сентября, 11:53

Вышли на охоту: Москвичей предупредили об осенней волне активности клещей

В Москве началась вторая волна активности клещей из-за похолодания

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сентябрьское похолодание спровоцировало в Москве вторую волну активности клещей. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

По его словам, наступление осени не означает, что клещи сразу впадают в спячку. При среднесуточной температуре от +5 градусов они продолжают оставаться активными.

«Клещи не любят жару, поэтому сентябрьская прохлада вызывает у них вторую волну активности», — объяснил Кунафин.

Сезон в столице может продлиться до октября, а при подходящей погоде — даже до ноября. Сроки будут зависеть прежде всего от температуры воздуха.

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Ранее Life.ru предупреждал о новом сезонном пике активности клещей в конце августа и начале осени. Доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов отмечал, что риск встречи с клещами в России останется высоким как минимум до первой половины сентября. По его словам, именно на конец августа и начало осени приходится вторая волна активности этих членистоногих.

Больше новостей о профилактике заболеваний и рекомендациях специалистов — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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