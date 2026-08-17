«Бабье лето» кровососов: Россиян предупредили о новом нашествии клещей

Риск встретить клеща в России останется высоким до первой половины сентября. Второй сезонный пик их активности приходится на август и начало осени, сообщил РИА «Новости» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

По словам специалиста, к концу лета опасный период уже заканчивается. Первый подъём активности иксодовых клещей приходится на май-июнь. Следующий ожидается в августе и сентябре, поэтому расслабляться после окончания весеннего пика рано.

Особое внимание эксперт обратил на нимф — небольших клещей на молодой стадии развития. Из-за размеров их сложнее заметить на теле, при этом они также способны переносить инфекции. Шахмарданов отметил, что нимфы особенно активны в конце лета. В целом повышенный риск укусов, по его словам, сохранится в течение августа и первой половины сентября.

До этого журнал Nature написал, что один укус клеща может заставить иммунитет воспринимать привычный шашлык как смертельную угрозу. Причиной становится сахар альфа-гал, который некоторые виды клещей впрыскивают в кровь при укусе. Организм начинает вырабатывать антитела IgE, и следующая встреча с этим же веществом — а оно содержится в мясе млекопитающих и молочных продуктах — запускает аллергическую реакцию. Главная коварность недуга — отсроченный ответ. Крапивница, отёк, боль в животе или анафилаксия могут развиться через несколько часов после еды.