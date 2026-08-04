В мире распространяются «клещи-диетологи», после которых шашлык навсегда станет билетом в реанимацию

Один укус клеща может заставить иммунитет воспринимать привычный шашлык как смертельную угрозу. Журнал Nature опубликовал свежий обзор исследований альфа-гал-синдрома — болезни, число случаев которой стремительно растёт по всему миру.

Причиной становится сахар альфа-гал, который некоторые виды клещей впрыскивают в кровь при укусе. Организм начинает вырабатывать антитела IgE, и следующая встреча с этим же веществом — а оно содержится в мясе млекопитающих и молочных продуктах — запускает аллергическую реакцию.

Главная коварность недуга — отсроченный ответ. Крапивница, отёк, боль в животе или анафилаксия могут развиться через несколько часов после еды. Человек просто не связывает симптомы с приёмом пищи, из-за чего диагностировать синдром крайне сложно. Рыба и птица альфа-гала обычно не содержат.

Лидером по числу пострадавших остаётся Австралия: в некоторых регионах фиксируют более 700 случаев на 100 тысяч жителей. В США, по оценкам Центров по контролю заболеваний, носителями аллергии могут быть до 450 тысяч человек. В Японии антитела к альфа-галу обнаружены у 2–4% населения, в Дании распространённость повышения чувствительности удвоилась за 26 лет.

Специалисты связывают рост заболеваемости с изменением климата и увеличением поголовья оленей. Потепление расширяет ареалы клещей, а олени служат главными переносчиками паразитов. Лечения от синдрома пока не существует. Учёные признают: диагностика остаётся неточной, а реальное число больных, скорее всего, значительно выше официальных цифр.

Ранее биолог предупредил о новой волне активности иксодовых клещей в Москве и Подмосковье в конце лета и начале осени. По его оценке, осенний всплеск будет слабее весеннего, однако полностью насекомые уйдут только к середине октября. Специалист пояснил, что в этот период активным остаётся лишь европейский лесной клещ. Таёжные и луговые виды в регионе тоже обитают, но последние редко нападают на людей. Именно лесные клещи способны переносить клещевой энцефалит и болезнь Лайма.