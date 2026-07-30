Репелленты не помогут: Учёный предупредил о новом пике клещей в столичном регионе

В Москве и Подмосковье в конце лета и начале осени ожидается новая волна активности иксодовых клещей. Об этом предупредил биолог Сергей Леонович. По его оценке, осенний всплеск будет выражен слабее, чем весенний, однако полностью активность насекомых спадёт только к середине октября.

Специалист пояснил, что в осенний период активным остаётся лишь один вид — европейский лесной клещ. В регионе также обитают таёжные и луговые клещи, но последние редко нападают на людей. При этом именно лесные клещи способны переносить опасные инфекции, включая клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

Леонович подчеркнул, что репелленты не дают надёжной защиты — насекомые легко находят даже небольшие открытые участки кожи. Поэтому наиболее действенной мерой остаётся одежда, полностью закрывающая тело. Эксперт также отметил, что в столичном регионе главной угрозой является боррелиоз, который успешно лечится антибиотиками при своевременном обращении. Энцефалит же встречается значительно реже, чем в северных и сибирских регионах, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что этим летом в России стали чаще жаловаться на укусы очень мелких клещей размером всего один-два миллиметра. По словам биолога Ильи Гомыранова, речь идёт о нимфах клещей — стадии между личинкой и взрослой особью. Они не менее опасны и передают энцефалит и болезнь Лайма. Главная проблема — их трудно обнаружить.