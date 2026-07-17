Наноклещи атакуют россиян: микрокровопийцы могут быть опаснее взрослых особей

В России этим летом участились обращения к врачам после укусов мелких клещей размером всего 1–2 миллиметра. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, речь идет о нимфах иксодовых клещей — это стадия развития между личинкой и взрослой особью. Биолог Илья Гомыранов рассказал SHOT, что, несмотря на небольшие размеры, такие паразиты способны переносить те же инфекции, что и взрослые клещи, включая клещевой энцефалит, болезнь Лайма и анаплазмоз.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Главная опасность, по словам специалиста, заключается в том, что обнаружить нимфу значительно сложнее. Из-за этого она может дольше оставаться на теле человека, увеличивая риск передачи инфекции. Для защиты рекомендуется использовать репелленты, носить светлую одежду и внимательно осматривать себя после прогулок в лесу или парке.

А ранее сообщалось, что доля клещей, заражённых боррелиозом (болезнью Лайма), за год увеличилась сразу в нескольких регионах России. Традиционно самая тревожная ситуация сохраняется в Коми, где возбудителей заболевания находят почти у каждого второго исследованного клеща, а именно у 48,4%.