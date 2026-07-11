Каждый второй — переносчик: В Коми и на Урале резко выросла доля клещей с боррелиозом

Доля клещей, заражённых боррелиозом (болезнью Лайма), за год увеличилась сразу в нескольких регионах России. Статистику обнародовал Telegram-канал SHOT.

Проявление болезни Лайма после укуса клеща. Фото © Telegram / SHOT

Традиционно самая тревожная ситуация сохраняется в Коми, где возбудителей заболевания находят почти у каждого второго исследованного клеща, а именно у 48,4%. С начала сезона после укусов к медикам там обратилось около 3 тысяч человек, примерно 500 из них — дети. В Псковской области показатель вырос с прошлогодних 22,6% до 26,8%. В Мордовии доля инфицированных кровососущих увеличилась до 9,4%.

В Свердловской области носителем боррелий также оказался практически каждый второй проверенный клещ. Специалисты Удмуртии фиксируют инфекцию у каждого третьего. В Крыму заражённость достигла 10%. При этом в подавляющем большинстве территорий вирус клещевого энцефалита встречается гораздо реже.

Первые симптомы болезни Лайма обычно проявляются спустя несколько дней или недель после присасывания. У человека поднимается температура, накатывает слабость, болит голова, а на коже появляется покраснение, которое постепенно расширяется. Если лечение запаздывает, инфекция разносится по организму, поражая суставы, нервную систему и сердце. В редких случаях исходом становится инвалидность.

С этим заболеванием сталкивались многие знаменитости, включая Джастина Тимберлейка, Аврил Лавин, Джастина Бибера и Беллу Хадид. Все они рассказывали, что месяцами страдали от сильной усталости и болей, а на полное восстановление уходило очень много времени.

Ранее сообщалось, что с начала текущего сезона жертвами укусов клещей и вынужденными пациентами медучреждений стали более 176 тысяч россиян. Такую статистику обнародовал Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что наиболее напряжённая обстановка сложилась в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской и Вологодской областях. При этом специалисты подчёркивают, что самой надёжной мерой профилактики остаётся вакцинация, особенно актуальная для путешественников и жителей эндемичных зон.