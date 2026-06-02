В России к врачам из-за укусов клещей обратились свыше 176 тысяч человек

В России более 176 тысяч граждан столкнулись с укусами клещей в этом году и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Такие данные приводит Роспотребнадзор в мессенджере Max. Больше всего пострадавших в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской областях.

«Более 2,7 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в 2026 году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 176 тысяч граждан в связи с укусами клещей», — сказано в тексте.

Наилучшей защитой от клещей является вакцинация. Особенно это важно для туристов и жителей эндемичных регионов. Их список можно найти на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в России опасные для человека инфекции могут переносить не только иксодовые клещи, но и комары, вши, блохи, мошки, слепни и москиты. Чаще всего заражение после укусов связано именно с клещами. Они способны передавать болезнь Лайма, клещевой энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз, боррелиоз Миямото, крымскую геморрагическую лихорадку, туляремию и риккетсиозы.