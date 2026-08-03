Таких клещей всего 5%: Чтобы подхватить вирус Бурбон, надо «очень постараться», заявил врач

Нужно «очень сильно постараться», чтобы заразиться вирусом Бурбон, о новых случаях которого сообщают в США. Как объяснил Life.ru вирусолог Сергей Нетесов, клещей, которые переносят это заболевание, не более 5%, а в России они и вовсе не водятся.

Вирус Бурбон впервые выявлен в 2014 году и пока найден только в Соединённых Штатах Америки и Канаде. Люди заражаются только через укусы особых клещей — не иксодовых, которые водятся у нас. Заражённых клещей не больше 5%, и встречаются они только на американском континенте. Так что, если вы туда не летите, то вы его не подхватите. Во-вторых, даже в США известно всего пару десятков случаев. Сергей Нетесов Вирусолог

Даже если вы собираетесь в США, ряд простейших правил позволит не подхватить данный вирус: не ходите по лесам;

если вы находитесь в штатах, где выявили вирус Бурбон, осматривайте себя раз в 3–4 часа;

носите закрытую, плотную, светлую одежду, если гуляете на природе, защищайте ноги.

«Но ещё раз повторюсь: надо очень постараться, чтобы заразиться этим вирусом. Для этого надо нарочно, без защитной одежды, лучше с голыми ногами ходить по лесам, где высокая трава, и не обращать внимания на клещей. Вот только тогда у вас есть небольшой шанс им заразиться», — заявил врач.

Напомним, в США впервые зарегистрировали случай заражения редким вирусом Бурбон в Нью-Йорке. Инфекция передаётся человеку через укус собачьего клеща, а вакцины и специфического лечения от неё пока не существует. Вирус впервые выявили в 2014 году в округе Бурбон штата Канзас. В Роспотребнадзоре уже заявили, что в РФ не зафиксировано случаев циркуляции этой болезни, а переносчик инфекции не обитает на территории страны.