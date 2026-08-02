Роспотребнадзор заявил об отсутствии опасности на фоне сообщений о вирусе Бурбон

В России не зафиксировано случаев циркуляции вируса Бурбон. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что переносчик инфекции не обитает на территории страны.

Вирус Бурбон относится к редким клещевым инфекциям, против которых на сегодняшний день не существует вакцины. Среди основных симптомов заболевания специалисты называют повышение температуры, слабость, головную боль, ломоту в теле, тошноту, рвоту и кожную сыпь. Заражение происходит преимущественно после укуса инфицированного клеща.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подтверждённых данных о распространении вируса Бурбон в России нет. Клещ Amblyomma americanum, являющийся основным переносчиком инфекции, не имеет постоянного природного ареала в стране и встречается в Северной, Центральной и Южной Америке.

При этом специалисты напомнили, что на территории России распространены иксодовые клещи, которые могут переносить клещевой энцефалит, боррелиоз и Крым-Конго геморрагическую лихорадку. Ведомство также призвало россиян соблюдать меры предосторожности, поскольку сезон активности клещей ещё продолжается. Риск укусов сохраняется в лесопарках, на дачных участках, а также в высокой траве и кустарниках, особенно в тёплую погоду.

Ранее в США впервые зарегистрировали случай заражения редким вирусом Бурбон в Нью-Йорке. Инфекция передаётся человеку через укус собачьего клеща, а вакцины и специфического лечения от неё пока не существует. Вирус впервые выявили в 2014 году в округе Бурбон штата Канзас.