В США обнаружили редкий вирус без вакцины и лечения

В Нью-Йорке впервые выявили заражение редким вирусом, против которого пока нет ни вакцины, ни специального лечения. Как сообщает Fox News, речь идёт о вирусе Бурбон, который передаётся человеку через укус собачьего клеща.

Заболевание впервые обнаружили в 2014 году в округе Бурбон американского штата Канзас. За всё время официально зарегистрировали лишь несколько случаев заражения, однако специалисты допускают, что реальное число заболевших может быть выше.

По словам врачей, инфекция может проявляться высокой температурой, кожными раздражениями, головной болью, тошнотой и сильной ломотой в теле. При этом специальных тестов для выявления вируса пока нет, а препаратов, способных воздействовать именно на него, не существует.

Специалисты отмечают, что собачьи клещи, которые могут переносить вирус, считаются агрессивным видом и распространены примерно в двух десятках американских штатов. Медики советуют внимательно относиться к укусам насекомых и обращаться за помощью при появлении необычных симптомов после контакта с клещами.

Ранее Life.ru писал, что внимание специалистов привлекла другая вирусная угроза, связанная с туристическими поездками. Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских отдыхающих, включая детей. Ведомство ожидает официальные данные о масштабах ситуации и возможных рисках для туристов.