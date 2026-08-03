Американский клещ не доберётся: Онищенко оценил угрозу вируса Бурбон для России

Вероятность появления и распространения вируса Бурбон в России крайне мала. По его словам, это редкое заболевание не представляет серьёзной эпидемиологической угрозы для страны. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Это редко встречающееся заболевание, эпидемический риск незначим для нас. Завоз на территорию нашей страны маловероятен, за весь период наблюдения мы не фиксировали ни одного случая», — сказал он.

Он отметил, что специалисты продолжают следить за ситуацией, однако оснований ожидать широкого распространения инфекции сейчас нет. Академик также указал на низкую вероятность попадания в страну переносчика заболевания — клеща Amblyomma americanum, известного как «одинокая звезда». Одной из причин он назвал небольшое количество поездок россиян в США.

Вирус Бурбон относится к редким инфекциям и передаётся человеку преимущественно после укуса заражённого клеща. Заболевание впервые выявили в 2014 году в американском штате Канзас. Среди возможных симптомов заражения специалисты называют повышение температуры, слабость, головную боль, боли в мышцах и теле, тошноту, рвоту и появление сыпи.

Онищенко призвал не поддаваться панике из-за сообщений о новой инфекции и отметил, что в настоящее время внимание граждан должно быть сосредоточено на подготовке к новому учебному сезону.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не выявляли случаев заражения вирусом Бурбон. Основной переносчик этой инфекции — клещ Amblyomma americanum — не обитает на территории страны. На данный момент вакцины против него не существует, а заражение в основном происходит после укуса инфицированного паразита.