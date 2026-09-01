Принял болезнь Лайма за простуду: В Подмосковье 19 дней спасали мужчину после укуса клеща

Обычное недомогание после дождя обернулось для жителя Подмосковья реанимацией: мужчина решил, что простудился, однако причиной резкого ухудшения оказалась болезнь Лайма после укуса клеща. Пациента удалось спасти специалистам Каширской больницы, сообщили в Минздраве Московской области.

«В инфекционное отделение доставили мужчину с жалобами на сохраняющуюся высокую температуру, слабость, озноб и кашель. Незадолго до сильного ухудшения самочувствия пациент попал под дождь и потому принял симптомы за простудные. Однако ранее во время пребывания на даче его укусил клещ — выраженное покраснение кожи в месте укуса врачи обнаружили при осмотре. Обследование выявило антитела к бактериям, вызывающим клещевой боррелиоз, известный также как болезнь Лайма», — говорится в сообщении.

К этому моменту заболевание уже перешло в тяжёлую форму и привело к инфекционно-токсическому шоку, из-за которого нарушились кровообращение и работа внутренних органов. У пациента резко снизилось давление, появились признаки дыхательной недостаточности и повреждения почек.

Мужчину перевели в реанимацию, где врачи начали интенсивное лечение с применением антибактериальной, инфузионной и гормональной терапии, а также препаратов для профилактики тромбообразования. Состояние пациента постоянно отслеживали с помощью лабораторных и инструментальных исследований.

Борьба с последствиями инфекции заняла 19 дней, после чего мужчину выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь ему предстоит наблюдаться у терапевта, инфекциониста и невролога, а также регулярно сдавать контрольные анализы.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что второй пик активности клещей, который начинается в конце августа, может оказаться опаснее весеннего. Осенью численность паразитов остаётся высокой, однако люди после весеннего сезона теряют бдительность. К концу лета созревает новое поколение клещей, одновременно активизируются нимфы — молодые особи размером меньше макового зерна. Именно они формируют вторую волну. Ситуацию усугубляет погода. Клещи плохо переносят жару и сухость, а осенние дожди повышают влажность. После этого паразиты вновь поднимаются на траву и кустарники в поисках хозяина.