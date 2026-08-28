Страшен не май: Инфекционист предупредил россиян о коварстве осенних клещей

Второй пик активности клещей, который начинается в конце августа, может оказаться коварнее весеннего. В зависимости от региона и погоды опасный период способен продлиться до октября и даже ноября, рассказал «Газете.ru» врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам специалиста, осенью число клещей остаётся высоким, но люди теряют настороженность после весеннего сезона. К концу лета до взрослой стадии дозревает новое поколение паразитов, одновременно активизируются нимфы — молодые особи размером меньше макового зерна.

«Именно они формируют вторую волну», — объяснил врач.

Дополнительным фактором становится погода. Клещи плохо переносят жару и сухость, тогда как осенние дожди повышают влажность, после чего они снова поднимаются на траву и кустарники в поисках хозяина.

Активность паразитов прекращается только при устойчивом снижении температуры примерно до +5 градусов. Поэтому в тёплую осень встретить клеща можно в конце октября, а на юге страны — и в ноябре. При этом, подчеркнул Поздняков, осенние особи не менее опасны, чем весенние: риск передачи инфекции остаётся сопоставимым.

Через укус клеща могут передаваться вирусный энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и другие инфекции. В отдельных случаях один паразит способен быть переносчиком сразу нескольких возбудителей.

Ранее Life.ru предупреждал о второй волне активности клещей в России. Эпидемиолог отмечал, что повышенный риск укусов сохраняется в конце августа и первой половине сентября, а особое внимание стоит уделять нимфам, которых сложнее заметить из-за их размера.