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Регион
10 августа, 07:53

В российских регионах началась вторая волна активности клещей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KPixMining

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KPixMining

Вторая волна активности клещей началась в российских регионах в августе, сообщили РИА «Новости». Повышенная активность паразитов обычно приходится на май–июнь и август–сентябрь.

Клещи могут переносить энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и другие инфекции. Россиянам рекомендуют после укуса как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и не пытаться самостоятельно снимать паразита.

В прошлом году чаще всего за помощью после укусов обращались жители Иркутской области, Красноярского края, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей.

При этом в 2026 году спрос на страховые полисы с защитой от укусов заметно вырос во Владимирской, Нижегородской, Тверской, Ленинградской, Томской и Московской областях, а также в Санкт-Петербурге.

В мире распространяются «клещи-диетологи», после которых шашлык навсегда станет билетом в реанимацию
В мире распространяются «клещи-диетологи», после которых шашлык навсегда станет билетом в реанимацию

Кстати, Брайтон-Бич в Нью-Йорке может оказаться в зоне распространения клещей, которые связывают с вирусом Бурбон. Из-за потепления ареал Lone Star tick расширяется, а среди симптомов инфекции называют высокую температуру, озноб, слабость и мышечные боли.

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Дарья Денисова
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