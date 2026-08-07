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7 августа, 06:56

«Говорят, дикая природа есть на Брайтон-Бич»: Русский район Нью-Йорка заполонили «бурбоновые» клещи

Брайтон-Бич оказался в зоне распространения клещей – переносчиков вируса Бурбон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valerii eidlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valerii eidlin

Брайтон-Бич — один из крупнейших русскоязычных районов США — может оказаться в зоне распространения клещей, переносящих редкий вирус Бурбон. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на данные о расширении ареала опасных членистоногих.

По информации источника, речь идёт о клещах вида Lone Star tick, которые, как утверждается, ранее стали причиной заражения 67-летнего жителя Лонг-Айленда. Брайтон-Бич расположен примерно в 22 километрах от этого района, где проживают десятки тысяч выходцев из России и стран бывшего СССР.

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Таких клещей всего 5%: Чтобы подхватить вирус Бурбон, надо «очень постараться», заявил врач

Как отмечается, из-за потепления климата ареал этих клещей постепенно увеличивается. Это, по мнению авторов публикации, повышает вероятность появления переносчиков инфекции в новых районах. После укуса у заболевших могут развиться высокая температура, озноб, выраженная слабость и боли в мышцах. В тяжёлых случаях заболевание способно привести к летальному исходу.

Кстати, если россияне с Брайтон-Бич не заметят клещей на одежде и привезут их в Россию, то есть вероятность завозных случаев заболевания. При этом специфического лечения вируса Бурбон на сегодняшний день не существует.

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Ранее врач оценил риск заражения вирусом Бурбон. По его словам, нужно очень постараться, чтобы подхватить эту заразу.

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Владимир Озеров
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