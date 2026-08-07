«Говорят, дикая природа есть на Брайтон-Бич»: Русский район Нью-Йорка заполонили «бурбоновые» клещи

Брайтон-Бич — один из крупнейших русскоязычных районов США — может оказаться в зоне распространения клещей, переносящих редкий вирус Бурбон. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на данные о расширении ареала опасных членистоногих.

По информации источника, речь идёт о клещах вида Lone Star tick, которые, как утверждается, ранее стали причиной заражения 67-летнего жителя Лонг-Айленда. Брайтон-Бич расположен примерно в 22 километрах от этого района, где проживают десятки тысяч выходцев из России и стран бывшего СССР.

Как отмечается, из-за потепления климата ареал этих клещей постепенно увеличивается. Это, по мнению авторов публикации, повышает вероятность появления переносчиков инфекции в новых районах. После укуса у заболевших могут развиться высокая температура, озноб, выраженная слабость и боли в мышцах. В тяжёлых случаях заболевание способно привести к летальному исходу.

Кстати, если россияне с Брайтон-Бич не заметят клещей на одежде и привезут их в Россию, то есть вероятность завозных случаев заболевания. При этом специфического лечения вируса Бурбон на сегодняшний день не существует.

Ранее врач оценил риск заражения вирусом Бурбон. По его словам, нужно очень постараться, чтобы подхватить эту заразу.