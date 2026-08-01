Не только отит: Чем ушам грозит купание в цветущих августовских водоёмах

Августовское купание может обернуться неожиданными проблемами со здоровьем: в тёплой воде активно размножаются бактерии и грибки, а задержавшаяся в наружном слуховом проходе влага создаёт условия для развития инфекции. Об этом Life.ru рассказала врач-инфекционист Марият Мухина.

В тёплых водоёмах активно размножаются бактерии и грибки, особенно в период цветения водорослей. Если воду не удалить сразу, она задерживается в ухе, создавая благоприятную среду для развития инфекции. Марият Мухина Врач-инфекционист

Специалист отметила, что дополнительную опасность представляют продукты жизнедеятельности водорослей, которые могут быть токсичными и вызывать раздражение кожи слухового прохода.

Особую осторожность следует соблюдать людям с перфорацией (повреждением) барабанной перепонки. В этом случае вода способна проникнуть во внутреннее ухо, а инфекция может принять более тяжёлый характер — вплоть до развития мезотимпанита, эпитимпанита и даже менингита.

Для профилактики врач советует после каждого купания тщательно просушивать уши, наклоняя голову в разные стороны и аккуратно промокая наружное ухо полотенцем. Не следует использовать ватные палочки и тем более острые предметы — они могут травмировать кожу или барабанную перепонку. При необходимости можно применять специальные подсушивающие капли для ушей, а людям с заболеваниями органов слуха — использовать купальные беруши или специальные наушники.

Также лучше избегать купания в водоёмах с явными признаками неблагополучия: мутной водой, резким или тухлым запахом, видимой слизью, цветным налётом или зеленоватым оттенком воды.

«Появление боли в ухе, усиливающейся при надавливании на козелок или прыжках, выделений желтоватого или зеленоватого цвета, снижения слуха, ощущения заложенности, зуда внутри слухового прохода, повышения температуры тела или общей слабости — повод для немедленного обращения к ЛОР-врачу», — подчеркнула инфекционист.

Мухина добавила, что раннее обращение к специалисту и своевременное лечение помогают избежать серьёзных осложнений. Поэтому откладывать визит к врачу при появлении хотя бы одного из тревожных симптомов не стоит.

Ранее москвичам рассказали, сколько ещё продержится купальный сезон после Ильина дня. Синоптики прогнозировали тёплое начало августа с температурой воздуха до +30 градусов и отмечали, что в ближайшие дни отдых у воды ещё будет возможен. Однако ближе к середине месяца погода должна измениться: ожидается постепенное похолодание, после которого привычный пляжный сезон в регионе подойдёт к завершению.