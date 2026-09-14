Магнитные бури 14–16 сентября: Учёные ИКИ РАН встревожены поведенем звезды и рисуют красные графики. Когда удар?

Сентябрь уже успел показать характер. Несколько ударов солнечной плазмы заставили магнитосферу долго приходить в себя, а первая осенняя магнитная буря началась раньше, чем многие ожидали. Затем космическая погода неожиданно успокоилась. На первый взгляд, начало новой недели не сулит Земле ничего опасного: космический шторм остался позади, а новых серьёзных ударов пока не ожидается. Но передышка может оказаться куда короче, чем кажется! В свежем прогнозе по магнитным бурям от учёных ИКИ РАН появилась деталь, которая меняет всю картину. Life.ru разобрался, когда спокойствие станет особенно хрупким, почему расслабляться ещё рано и когда метеозависимые могут «насладиться» головными болями из-за магнитной бури.

Что происходит на Солнце

Первая магнитная буря осени началась 8 сентября и достигла уровня G1. Её вызвало облако плазмы, выброшенное Солнцем примерно за трое суток до удара. Перед началом шторма геомагнитные возмущения продолжались почти сутки, а учёные допускали дальнейшее усиление активности. Об этом сообщала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН у себя на канале.

После этого звезда постепенно стихла. Ещё 11 сентября специалисты не исключали появления на Солнце сильных вспышек класса M, однако последний заметный всплеск, зафиксированный вечером 12 сентября, получил класс C5.8. Такие события считаются рядовыми и сами по себе обычно не вызывают сильных магнитных бурь. Казалось бы, теперь можно выдыхать. Но магнитосфера Земли реагирует не только на мощные вспышки. Повлиять на неё способны скорость солнечного ветра, плотность плазмы и направление межпланетного магнитного поля. Поэтому даже на фоне видимого затишья прогноз может внезапно начать краснеть. Так будет ли магнитная буря в ближайшее время? Посмотрим на графики ИКИ РАН на три дня.

Прогноз магнитных бурь 14, 15 и 16 сентября 2026 года

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 14–16 сентября 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 14 сентября 2026 года? В понедельник основная линия прогноза остаётся спокойной. В начале суток индекс Kp находился примерно на отметке 3,3 балла, затем ненадолго опустился до одного балла. Днём показатель будет держаться около трёх, а ближе к полуночи может подняться до 3,7 балла. До уровня магнитной бури дело пока не доходит, но вероятностная диаграмма выглядит гораздо тревожнее почасовых столбцов. На спокойное состояние магнитосферы приходится 34%, на возбуждённое — 30%, а вероятность полноценной бури составляет 36%. Красный сектор уже немного опережает зелёный, хотя основной сценарий шторма ещё не показывает. Самым напряжённым периодом станет поздний вечер 14 сентября, когда Kp приблизится к четырём баллам.

Будут ли магнитные бури 15 сентября 2026 года? Во вторник магнитосфера продолжит балансировать на границе возмущений. Ночью индекс Kp будет находиться около 3,3 балла, а утром может снова подняться до 3,7. После полудня начнётся постепенное снижение: к вечеру показатель опустится до двух баллов, после чего немного восстановится. Вероятностная картина при этом почти не изменится. Спокойному сценарию соответствуют 34%, возбуждённому состоянию магнитосферы — 30%, а риск бури вновь оценивается в 36%. Прогнозный индекс Ap, отражающий общую геомагнитную активность за сутки, снизится с 18 до 16. Поэтому вторник выглядит немного спокойнее понедельника, хотя крупный красный сектор никуда не исчезает.

Официальный график вероятности магнитной бури 14, 15 и 16 сентября 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 16 сентября 2026 года? В среду два прогноза начинают буквально противоречить друг другу. Почасовые столбцы ИКИ РАН остаются зелёными, а индекс Kp колеблется примерно от 2,7 до 3,7 балла. Первый подъём ожидается ночью, второй может произойти ближе к концу суток. Ни один из них пока не достигает порога слабой бури G1. Но вероятностная диаграмма разрушает эту спокойную картину. Риск магнитной бури резко взлетает до 56%. Ещё 30% приходится на возбуждённое состояние магнитосферы, а полностью спокойному сценарию остаётся всего 14%. Индекс Ap поднимется до 20 — это самое высокое значение за рассматриваемые три дня. Именно 16 сентября становится главным кандидатом на неожиданный геомагнитный удар, хотя основной почасовой прогноз пока продолжает светиться зелёным.

Итак, 14 сентября напряжение может усилиться поздним вечером, 15-го геомагнитный фон немного ослабеет, а 16-го вероятность неожиданной магнитной бури станет максимальной. Почасовой прогноз пока не выводит индекс Kp к уровню G1, но красный сектор оставляет спокойному сценарию всего 14%. Поэтому ставить точку рано: параметры солнечного ветра способны за несколько часов изменить весь расклад. А чтобы заранее отметить другие потенциально неспокойные даты, Life.ru собрал календарь магнитных бурь на весь сентябрь 2026 года.