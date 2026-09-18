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Опубликовано 18 сентября, 15:45

«Рой дронов и швейная игла»: Пентагон показал загадочные кадры с НЛО от 1952 года

Пентагон опубликовал видео 1952 года с НЛО, похожими на рой дронов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пентагон опубликовал видеозапись 1952 года с группой светящихся неопознанных объектов, которые внешне напоминают современный рой дронов. Кадры вошли в шестую подборку американских архивных материалов об НЛО, обнародованную 18 сентября.

Запись с НЛО и швейной иглой. Видео © Министерство войны США

Плёнку сняли 2 июля 1952 года в районе Тремонтона в штате Юта. Автор записи сообщил, что наблюдал в небе группу ярких объектов и передал отснятый материал ВВС США.

Позднее видео изучали специалисты программы Project Blue Book, которая с 1952 по 1969 год занималась расследованием сообщений об НЛО. Однозначно определить природу объектов тогда не удалось из-за недостаточной детализации изображения и отсутствия неподвижных ориентиров в кадре.

В эфире Fox News запись сравнили с современным роем беспилотников, отметив, что в 1952 году привычных сегодня дронов ещё не существовало. Сохранившуюся копию нашли в Национальном архиве США и оцифровали в высоком разрешении.

У плёнки обнаружилась ещё одна странность. Начиная примерно с 55-й секунды кадры с небом внезапно сменяются записью с демонстрацией швейного оборудования. В Пентагоне допускают, что сохранившаяся плёнка могла быть собрана из разных материалов или использована повторно, однако установить, когда именно записи объединили, не удалось.

В новую архивную подборку вошли и другие материалы о неопознанных объектах, включая более современные записи с шарообразными объектами. Публикация ведётся в рамках американской программы раскрытия архивов по неопознанным аномальным явлениям.

Пентагон разрешил сотрудникам разглашать секретные данные об НЛО
Пентагон разрешил сотрудникам разглашать секретные данные об НЛО

Ранее Life.ru сообщал, что Пентагон опубликовал очередную подборку рассекреченных материалов об НЛО. В неё вошли десятки документов, видео, аудиозаписей и изображений, снятых в разные годы, в том числе кадры неизвестных объектов над Ближним Востоком.

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Юрий Лысенко
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