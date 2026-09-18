«Рой дронов и швейная игла»: Пентагон показал загадочные кадры с НЛО от 1952 года

Пентагон опубликовал видеозапись 1952 года с группой светящихся неопознанных объектов, которые внешне напоминают современный рой дронов. Кадры вошли в шестую подборку американских архивных материалов об НЛО, обнародованную 18 сентября.

Запись с НЛО и швейной иглой. Видео © Министерство войны США

Плёнку сняли 2 июля 1952 года в районе Тремонтона в штате Юта. Автор записи сообщил, что наблюдал в небе группу ярких объектов и передал отснятый материал ВВС США.

Позднее видео изучали специалисты программы Project Blue Book, которая с 1952 по 1969 год занималась расследованием сообщений об НЛО. Однозначно определить природу объектов тогда не удалось из-за недостаточной детализации изображения и отсутствия неподвижных ориентиров в кадре.

В эфире Fox News запись сравнили с современным роем беспилотников, отметив, что в 1952 году привычных сегодня дронов ещё не существовало. Сохранившуюся копию нашли в Национальном архиве США и оцифровали в высоком разрешении.

У плёнки обнаружилась ещё одна странность. Начиная примерно с 55-й секунды кадры с небом внезапно сменяются записью с демонстрацией швейного оборудования. В Пентагоне допускают, что сохранившаяся плёнка могла быть собрана из разных материалов или использована повторно, однако установить, когда именно записи объединили, не удалось.

В новую архивную подборку вошли и другие материалы о неопознанных объектах, включая более современные записи с шарообразными объектами. Публикация ведётся в рамках американской программы раскрытия архивов по неопознанным аномальным явлениям.

Ранее Life.ru сообщал, что Пентагон опубликовал очередную подборку рассекреченных материалов об НЛО. В неё вошли десятки документов, видео, аудиозаписей и изображений, снятых в разные годы, в том числе кадры неизвестных объектов над Ближним Востоком.