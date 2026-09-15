Пентагон разрешил сотрудникам разглашать секретные данные об НЛО

Пентагон разрешил действующим и бывшим сотрудникам, военным и подрядчикам передавать закрытую информацию об НЛО уполномоченным представителям специальной президентской программы. Это следует из заявления Пентагона.

Речь идёт о сведениях об «неопознанных аномальных явлениях». Для их передачи представителям проекта PURSUE введено специальное правовое исключение.

Новые правила распространяются на тех, кто во время службы или работы получил доступ к соответствующей информации в сфере национальной обороны. Ранее раскрытию таких данных могли препятствовать соглашения о неразглашении и обязательства, связанные с особо секретными программами.

При этом разрешение действует только при передаче сведений официальным представителям PURSUE. Оно не означает автоматического рассекречивания материалов или возможности свободно публиковать секретные данные.

Программа PURSUE была запущена по поручению Дональда Трампа для поиска, проверки и поэтапного раскрытия документов правительства США об НЛО. С мая Пентагон уже опубликовал несколько партий таких материалов.

Ранее власти США подготовили план действий на случай подтверждения существования внеземного разума. Как сообщила психолог Дженнис Вилхауэр, входящая в научно-консультативный совет по изучению неопознанных аномальных явлений, документ предусматривает готовность Вашингтона при необходимости взять на себя международное лидерство. Вилхауэр подчеркнула, что наличие такого плана не означает подтверждения существования инопланетян американскими властями. По её словам, речь также не идёт о том, что Вашингтон ожидает скорого официального объявления.