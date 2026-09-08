В США придумали план на случай подтверждения существования НЛО

Власти США подготовили план действий на случай подтверждения существования внеземного разума. Об этом в публикации в LinkedIn заявила психолог Дженнис Вилхауэр, входящая в научно-консультативный совет по изучению неопознанных аномальных явлений.

По её словам, документ предусматривает готовность Вашингтона при необходимости взять на себя международное лидерство. Вилхауэр подчеркнула, что наличие такого плана не означает подтверждения существования инопланетян американскими властями. По её словам, речь также не идёт о том, что Вашингтон ожидает скорого официального объявления.

«Это означает, что возможность подтверждения существования инопланетного разума была воспринята достаточно серьёзно, чтобы начать подготовку заранее. Это само по себе уже имеет большое значение», — заявила психолог.

Вилхауэр входит в UAP Science Advisory Council — группу экспертов, созданную для консультирования американских властей по вопросам неопознанных аномальных явлений.

Тема НЛО вновь оказалась в центре внимания американских властей. Ранее Life.ru эксперт объяснил интерес США к неопознанным объектам над военными базами возможными угрозами со стороны беспилотников, космических аппаратов или атмосферных явлений. При этом достоверных свидетельств контакта человечества с иной разумной формой жизни нет.