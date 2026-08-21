Лучше бы это были пришельцы: Эксперт объяснил тревогу США из-за НЛО над военными базами

Неопознанные объекты над американскими военными базами могут оказаться беспилотниками, космическими аппаратами или даже атмосферными явлениями, поэтому сообщения о них требуют проверки. Об этом заявил руководитель общественного союза «Советский космос», блогер Максим Цуканов.

Так эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, который призвал серьёзно относиться к сообщениям о НЛО в районе военных объектов и не считать эту тему теорией заговора.

«Что такое НЛО? Это неопознанный летающий объект. Речь не про летающие тарелки, не про инопланетян. Мы фиксируем, и об этом сказал Рубио, НЛО над военными объектами», — пояснил Цуканов в комментарии Общественной Службе Новостей.

По его словам, за подобными наблюдениями могут скрываться совершенно разные явления — от беспилотника до метеора. Главная задача военных в таком случае заключается в том, чтобы определить происхождение объекта и понять, представляет ли он угрозу.

«Когда НЛО становится опознанным объектом, мы просто классифицируем — либо это какое-то природное явление, либо это беспилотник, либо какой-то космический аппарат, метеор, что угодно», — отметил эксперт.

Цуканов добавил, что достоверных свидетельств встречи человечества с иной разумной формой жизни пока нет. Поэтому нынешний интерес американских властей к НЛО он связывает прежде всего с вопросами безопасности, а не с поисками пришельцев.

Напомним, Пентагон продолжает рассекречивать материалы о неопознанных летающих объектах. В июне американское военное ведомство опубликовало уже третью подборку таких документов, подготовленную совместно с Белым домом, разведкой, ФБР, Минэнерго и NASA. При этом в обнародованных материалах не нашли подтверждений связи зафиксированных явлений с внеземной жизнью или угрозами национальной безопасности.