НЛО-бум в Германии — после «слива» Пентагона немцы увидели тарелки повсюду

В Германии после недавнего отчёта Пентагона об НЛО резко вырос интерес к неопознанным летающим объектам. Немецкий центр по изучению аномальных атмосферных явлений CENAP получил уже 14 тысяч сообщений от местных жителей, которые заметили в небе что-то необычное.

Как выяснили эксперты, большинство обращений объясняются вполне земными причинами — метеорами, пролетающими спутниками, вертолётами, остатками ракетных ступеней или даже лазерными шоу. Однако в некоторых случаях специалисты так и не смогли дать рационального объяснения увиденному.

Ранее в рассекреченных документах Пентагона обнаружили сведения о загадочной металлической сфере, которая якобы рухнула в Бразилии в 1963 году. По данным материалов, внутри объекта находилось человеческое тело с неизвестными надписями на одежде, однако установить происхождение сферы и личность погибшего не удалось.