Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 14:29

НЛО-бум в Германии — после «слива» Пентагона немцы увидели тарелки повсюду

В Германии зафиксировали рекордное число сообщений об НЛО после отчёта Пентагона

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Германии после недавнего отчёта Пентагона об НЛО резко вырос интерес к неопознанным летающим объектам. Немецкий центр по изучению аномальных атмосферных явлений CENAP получил уже 14 тысяч сообщений от местных жителей, которые заметили в небе что-то необычное.

Как выяснили эксперты, большинство обращений объясняются вполне земными причинами — метеорами, пролетающими спутниками, вертолётами, остатками ракетных ступеней или даже лазерными шоу. Однако в некоторых случаях специалисты так и не смогли дать рационального объяснения увиденному.

Пентагон снова опубликовал подборку рассекреченных материалов об НЛО
Пентагон снова опубликовал подборку рассекреченных материалов об НЛО

Ранее в рассекреченных документах Пентагона обнаружили сведения о загадочной металлической сфере, которая якобы рухнула в Бразилии в 1963 году. По данным материалов, внутри объекта находилось человеческое тело с неизвестными надписями на одежде, однако установить происхождение сферы и личность погибшего не удалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Германия
  • НЛО
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar