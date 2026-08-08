Пентагон рассекретил дело о рухнувшем в Бразилии НЛО с человеческим телом внутри

Загадочная металлическая сфера с человеческим телом внутри, якобы рухнувшая в Бразилии более 60 лет назад, оказалась в материалах Пентагона об НЛО. Необычное дело обнаружили в новой партии рассекреченных документов американского военного ведомства.

Инцидент датируется ноябрём 1963 года и произошёл в муниципалитете Конди бразильского штата Баия. Согласно материалам, после падения неизвестного объекта на месте образовалась яма глубиной около четырёх метров.

«Загадочная сфера имеет окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находится человеческое тело, одетое в плотную одежду», – говорится в одном из файлов.

Ещё одной загадкой стали обнаруженные на теле надписи – расшифровать их, как утверждается в документах, не удалось. Из опубликованных данных при этом неясно, удалось ли американским военным установить происхождение сферы, и кем был находившийся внутри человек.

Новую партию материалов о неопознанных объектах Пентагон рассекретил 7 августа. Помимо истории из Бразилии, в архив вошли несколько видеозаписей, предположительно сделанных на Ближнем Востоке. Один из роликов датирован 2025 годом и показывает неизвестный объект над жилыми домами.