Трамп рассекретил новые файлы об НЛО: что нашёл Пентагон и есть ли доказательства инопланетян

США продолжают открывать многолетние государственные архивы об НЛО по инициативе президента Дональда Трампа. 7 августа 2026 года Пентагон опубликовал уже пятую партию материалов: ещё 41 файл, среди которых документы, изображения и видеозаписи. В подборку вошли материалы Пентагона, ФБР, ЦРУ, Госдепартамента и исполнительного офиса президента США, а самые старые из опубликованных записей относятся к 1950 году.

Среди новых материалов — рассказы очевидцев о загадочных треугольных объектах, видеозаписи неопознанных явлений и исторические документы американских спецслужб. Один из самых необычных эпизодов связан с бывшим сотрудником Пентагона, который рассказал ФБР о почти прозрачном бесшумном треугольнике, пролетевшем над его домом.

Однако громкая рассекречка пока не дала ответа на главный вопрос: существуют ли инопланетяне и посещали ли они Землю. Пентагон прямо предупреждает, что опубликованные дела считаются «неразрешёнными» прежде всего потому, что имеющихся данных недостаточно для окончательного вывода. Это не означает, что американские власти признали их внеземное происхождение.

Разбираемся, почему Трамп решил рассекретить документы об НЛО, что именно нашли в архивах США и какие доказательства существования инопланетян есть у Пентагона и NASA на самом деле.

Почему Трамп приказал рассекретить документы об НЛО

История началась 19 февраля 2026 года. Дональд Трамп объявил, что поручит Пентагону и другим американским ведомствам найти и начать публиковать государственные материалы, связанные с инопланетной жизнью, НЛО и неопознанными аномальными явлениями — UAP.

Президент объяснил решение «огромным интересом» общества к теме. При этом сам Трамп тогда не утверждал, что инопланетяне существуют. На вопрос журналистов он отвечал, что не знает, реальны они или нет.

Для публикации документов власти США создали специальный проект PURSUE — Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. Его курирует Пентагон при участии Белого дома, управления директора национальной разведки, Министерства энергетики, ФБР, NASA, специального управления AARO и других государственных структур.

Масштаб оказался огромным. По данным Пентагона, ведомствам необходимо проверить десятки миллионов записей, накопленных за несколько десятилетий, причём некоторые из них существуют только на бумаге. Поэтому документы об НЛО решили публиковать постепенно — отдельными партиями раз в несколько недель.

Что нашли в новых файлах об НЛО 7 августа 2026 года

Пятая партия стала продолжением рассекречки, начавшейся в мае. 7 августа Пентагон официально подтвердил публикацию очередного набора исторических и недавно рассекреченных материалов и сообщил, что ведомства уже готовят следующий выпуск.

Всего в новую подборку вошёл 41 файл. Среди них есть документы ФБР, ЦРУ, Госдепартамента, Пентагона и других органов власти США. Архив охватывает более 75 лет — от материалов 1950 года до записей 2026-го.

Одной из самых заметных частей новой подборки стали сообщения об объектах треугольной формы. На официальном сайте PURSUE размещены цифровые реконструкции нескольких подобных наблюдений. Важно, что это не фотографии самих НЛО, а изображения, созданные по описаниям очевидцев.

В одном из документов ФБР приведены показания бывшего сотрудника Пентагона и его жены. Они утверждали, что осенью 2023 года увидели над домом в Колорадо огромный треугольный объект. По словам очевидца, у него не было заметных крыльев или привычного корпуса двигателя, он двигался практически бесшумно и казался полупрозрачным. Вокруг объекта свидетель заметил визуальное искажение, похожее на рябь или туман. Сам эпизод продолжался лишь несколько секунд, поэтому снять объект мужчина не успел.

Американские власти не установили природу этого объекта. Сам факт публикации показаний ФБР также не означает, что ведомство подтверждает рассказ очевидца или считает увиденное инопланетным аппаратом.

Какие файлы об НЛО США уже рассекретили при Трампе

Пятая партия — далеко не первая. Пентагон начал открывать архив 8 мая 2026 года, после чего новые материалы стали появляться практически ежемесячно.

Таблица с хронологией рассекречивания файлов об НЛО в США в 2026 году.

Хронология рассекречивания файлов об НЛО в США в 2026 году:

Выпуск Дата публикации

Первая партия 8 мая 2026 года

Вторая партия 22 мая 2026 года

Четвёртая партия 10 июля 2026 года

Пятая партия 7 августа 2026 года

Даты всех пяти выпусков подтверждаются официальной базой PURSUE. Для пятой партии Пентагон отдельно разместил архив документов объёмом около 130 Мб и видеоматериалы объёмом около 513 Мб.

В предыдущих выпусках встречались архивные отчёты об «летающих дисках», светящихся сферах и необычных огнях, записи военных датчиков, материалы спецслужб, документы времён первых американских программ по изучению НЛО и свидетельства современных военных.

Например, во второй партии было опубликовано более 200 файлов. Среди них оказался 116-страничный документ о 209 наблюдениях необычных объектов возле военного объекта Сандиа в Нью-Мексико в 1948–1950 годах. И даже этот массив сообщений не содержал доказательств внеземной технологии.

Таким образом, рассекречивание при Трампе действительно открыло большой объём ранее недоступных государственных материалов об НЛО. Но содержание этих документов заметно отличается от популярного представления о «секретных доказательствах пришельцев».

Что такое UAP и почему Пентагон больше говорит не об НЛО

В современных американских документах привычное сокращение UFO — НЛО — всё чаще заменяют термином UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, то есть «неопознанные аномальные явления».

Это более широкое понятие. UAP может обозначать объект или явление, природу которого специалистам не удалось установить на основании имеющихся данных.

Причиной такого наблюдения впоследствии может оказаться самолёт, беспилотник, воздушный шар, спутник, птица, атмосферный эффект или другой вполне обычный объект.

Поэтому слово «неопознанный» здесь принципиально важно: оно означает «пока не удалось определить», а не «принадлежит инопланетянам».

Сам Пентагон подчёркивает, что в опубликованный по инициативе Трампа архив вошли неразрешённые случаи. Причиной их статуса может быть банальная нехватка достоверных данных.

Есть ли у Пентагона доказательства существования инопланетян

На август 2026 года — нет.

Это подтверждают не только заявления NASA, но и свежая официальная статистика американского управления AARO, которое занимается расследованием неопознанных аномальных явлений.

В последнем опубликованном годовом отчёте AARO говорится о 319 новых сообщениях об UAP. Специалисты смогли установить природу 114 из них. Во всех разрешённых случаях речь шла об обычных объектах или явлениях — воздушных шарах, птицах, спутниках, самолётах, беспилотниках, запуске ракеты и даже пилотируемом реактивном ранце.

Ещё 191 дело отправили в активный архив из-за нехватки информации, а девять случаев признали заслуживающими дополнительного анализа. Но статус «неразрешённого» опять же не означает внеземное происхождение объекта. В самом отчёте AARO говорится, что недостаток своевременных и пригодных для анализа данных остаётся одной из главных причин, по которым часть наблюдений невозможно объяснить.

Всего к 30 мая 2025 года в базе AARO накопилось 1870 сообщений об UAP. При этом среди успешно расследованных дел специалисты не обнаружили признаков технологий, превосходящих известные возможности, или прорывных разработок иностранных государств.

Что говорит NASA об НЛО и инопланетянах

Позиция NASA ещё определённее. Агентство заявляет, что не располагает достоверными доказательствами существования внеземной жизни и не имеет данных о том, что наблюдаемые UAP имеют инопланетное происхождение.

NASA отдельно подчёркивает: для большинства сообщений об НЛО существует слишком мало качественных наблюдений, чтобы делать научные выводы об их природе. Данных, которые подтверждали бы версию об инопланетных технологиях, агентство не обнаружило.

Это не означает, что NASA считает существование жизни за пределами Земли невозможным. Наоборот, её поиск остаётся одним из направлений исследований агентства. Но между гипотезой о жизни где-то во Вселенной и утверждением, что загадочный объект над Землёй является космическим кораблём другой цивилизации, необходимы проверяемые доказательства.

Таких доказательств пока нет.

Значит ли рассекречивание Трампа, что НЛО существуют

В буквальном смысле — да. Неопознанные объекты и явления существуют именно потому, что некоторые наблюдения на определённом этапе не удаётся уверенно идентифицировать.

Американские военные действительно фиксируют подобные случаи. Спецслужбы действительно собирали сведения о них десятилетиями. Часть эпизодов действительно остаётся без окончательного объяснения.

Но это три совершенно разных утверждения:

НЛО наблюдали — да.

Некоторые наблюдения до сих пор не объяснены — да.

Доказано, что это аппараты инопланетян, — нет.

Именно эту границу важно учитывать при оценке файлов, которые рассекречивает администрация Трампа.

Что будет дальше с рассекреченными файлами об НЛО

Пятая партия от 7 августа не станет последней. Пентагон уже заявил, что совместно с другими ведомствами работает над следующим выпуском. Новые документы будут появляться по мере поиска, проверки и снятия ограничений на публикацию.

Поэтому созданный при Трампе архив НЛО фактически превращается в постоянно обновляемую государственную базу. В неё могут войти как исторические документы середины XX века, так и современные записи с военных датчиков и показания очевидцев.

Главная интрига при этом остаётся прежней: появится ли среди десятков миллионов проверяемых записей хотя бы одно свидетельство, которое власти и учёные смогут связать с внеземной технологией.

Пока спустя пять партий рассекреченных файлов такого доказательства нет.

Частые вопросы

Правда ли, что Трамп рассекретил файлы об НЛО?

Да. В феврале 2026 года Дональд Трамп поручил американским ведомствам начать поиск и публикацию государственных материалов об НЛО, UAP и возможной внеземной жизни. Первая партия документов была опубликована 8 мая.

Что нашли в рассекреченных файлах об НЛО?

В архиве есть исторические документы спецслужб, показания очевидцев, изображения, видео с военных систем наблюдения и отчёты о неопознанных объектах. Часть эпизодов остаётся без окончательного объяснения.

Нашли ли США доказательства инопланетян?

Нет. По состоянию на август 2026 года ни Пентагон, ни AARO, ни NASA не сообщили о подтверждённых доказательствах того, что НЛО имеют внеземное происхождение.

Что такое UAP?

UAP — Unidentified Anomalous Phenomena, или «неопознанные аномальные явления». Этот термин американские власти сейчас используют для явлений, которые невозможно сразу идентифицировать по имеющимся данным.

Когда выйдут новые файлы об НЛО?