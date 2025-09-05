10 фильмов СССР, предсказавших наше будущее — от нейросетей и пандемии до виртуальной реальности

В Советском Союзе умели снимать научную фантастику. Само государство казалось соседям довольно-таки фантастическим: аграрная царская Российская империя за каких-то пять лет перевернулась вверх дном, стала вотчиной победившего марксизма, а уже через 25 лет сделала атомную бомбу и стала называться СССР. Наверное, поэтому именно наши советские научно-фантастические фильмы предсказали будущее особенно точно. Поглядите вокруг: мы уже живём в мире «Гостьи из будущего». Показываем 10 фильмов, которые были сняты в СССР десятки лет назад, а описывают современность.

«Человек-амфибия» (1961)

«Человек-амфибия» был снят на «Ленфильме» режиссёрами Владимиром Чеботарёвым и Геннадием Казанским. Фото © «Человек-амфибия» (1961), режиссёры Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский, сценаристы Акиба Гольбурт, Алексей Каплер и др. / Kinopoisk

«Человек-амфибия» — это фильм про биохакинг. Владимир Чеботарёв и Геннадий Казанский даже не представляли, что предсказывают будущее своей картиной об Ихтиандре, молодом человеке с жабрами. Но сейчас можно сделать мышей люминесцентными, купить рыбку GloFish, которая тоже будет светиться, заменить вашему ребёнку митохондрию, наградив его двумя биологическими мамами, вырастить мозг в пробирке и ещё много чего. Жабры человеку тоже можно приделать. Есть даже отчаянные визионеры, которые пытаются модифицировать своё тело при помощи домашних наборов по редактированию ДНК. Всё это биохакинг!

«Планета бурь» (1961)

«Планета бурь» — это фильм о космической миссии земных учёных на Венере. Фото © «Планета бурь» (1961), режиссёр Павел Клушанцев, сценаристы Павел Клушанцев, Александр Казанцев / Kinopoisk

«Планету бурь» снял на «Леннаучфильме» режиссёр Павел Клушанцев в 1961 году. Слоганом фильма стала цитата: «Научные сведения о планете Венера скудны и противоречивы. Лишь фантазия способна заглянуть в неоткрытый мир». Это кино о совместной советско-американской экспедиции на планету, которую назвали в честь римской богини красоты. В 1961 году казалось фантастикой, а теперь все участки на Луне раскуплены, миллиардеры могут купить себе тур в космос, Илон Маск собирается на Марс, ну и до Венеры, видимо, тоже скоро доберутся.

«Комитет 19» (1971)

«Комитет 19» — это фильм о политических проблемах, снятый на «Мосфильме». Его герои — сотрудники ООН. Фото © «Комитет 19» (1971), режиссёр Савва Кулиш, сценаристы Сергей Михалков, Александр Шлепянов, Савва Кулиш / Kinopoisk

«Комитет 19» — фильм, который снял режиссёр Савва Кулиш, а сценаристом тут выступил сам Сергей Михалков. По сюжету «Комитет девятнадцати» — это одно из подразделений ООН. Тут предельно озабочены новой эпидемией, которая началась в Африке. Функционеры отправляют на континент экспедицию из шести человек, главный — советский профессор Смоленцев. Требуется изучить вспышку эпидемии, понять, что это и какой у него возбудитель. Очень похоже на начало 2020-х, не правда ли? Десятилетие началось с глобальной эпидемии коронавируса. А до этого в Африке действительно случилась эпидемия, знаменитая геморрагическая лихорадка Эбола взбудоражила континент. К счастью, Эбола не стала пандемией: уж очень она смертоносна. Если большая часть носителей заболевания быстро умирает, распространяться возбудителю труднее.

«Бегство мистера Мак-Кинли» (1975)

«Бегство мистера Мак-Кинли» — это фильм, который был снят в 1975 году, но не теряет актуальности. Фото © «Бегство мистера Мак-Кинли» (1975), режиссёр Михаил Швейцер, сценарист Леонид Леонов / Kinopoisk

Михаил Швейцер снял фильм «Бегство мистера Мак-Кинли» в 1975 году на «Мосфильме». Это картина об учёном, который изобретает «коллоидный газ». Это вещество позволяет человеку впасть в «спячку» и проснуться через сотню лет в том же самом состоянии. В саундтреке участвует Высоцкий, место действия — западная коммунистическая страна, цель — сатира. Но процедуры омолаживания и «заморозки» — это повседневная реальность. Уже не первый год ведутся дискуссии о том, можно ли заморозить человека и потом оживить его. А Владимир Путин и Си Цзиньпин вообще недавно обсуждали, как дожить до 150 лет.

«Сталкер» (1979)

Андрей Тарковский снял фильм «Сталкер» по повести братьев Стругацких. Фото © «Сталкер» (1979), режиссёр Андрей Тарковский, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Андрей Тарковский / Kinopoisk

В 1979 году Андрей Тарковский снял кино по повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Фильм называется «Сталкер». Место действия — некая «Зона», запретное место. Там существует комната, в которой исполняются самые заветные желания людей. Это оммаж более раннему произведению Стругацких — рассказу «Хищные вещи века». Там существует радиодеталь «слега», которая просто показывает людям то, чего они больше всего хотят. Но в «Зоне» эти желания и впрямь исполняются. Мир виртуальной реальности был предсказан за полвека до появления первых массовых VR-очков.

«Акванавты» (1979)

«Акванавты» — это как космонавты, но в воде. Научно-фантастический фильм о подводниках. Фото © «Акванавты», режиссёр Игорь Вознесенский, сценаристы Сергей Павлов, Игорь Вознесенский / Kinopoisk

«Быть впереди, но никогда не возвысить себя над человечеством» — это девиз акванавтов. Игорь Вознесенский создал этот фильм по повести Сергея Павлова. Фильм снимался под водой. По крайней мере, большая его часть. О завязке, где подводники добывают тяжёлую воду для АЭС, рассказывать нет смысла. Главное предсказание — в другой части. Под водой исследователи пропажи одного из двух акванавтов находят глубоководную рыбу манту. Она разумна. Оказывается, беспилотный самолёт, перевозивший матрицу сознания дочери учёного, разбился над океаном вместе с девушкой. Но умерла только её физическая оболочка: в обломки самолёта заплыл детёныш манты, и теперь он и есть дочь профессора. Считывание сознания, нейроинтерфейсы, беспилотники... Кажется, фильм предсказывает не только наше время, но и 2050-е.

«Приключения Электроника» (1979)

«Приключения Электроника» — это детский бестселлер. Все на нём выросли. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk

Если детство было давно и вы забыли сюжет «Приключений Электроника», то мы напомним: великий учёный придумывает робота-андроида с искусственным интеллектом. Тот проходит тест Тьюринга и убегает от криминального авторитета, который хочет его похитить. Вдруг оказывается, что Электроник похож на советского школьника Серёжу Сыроежкина, будто те близнецы. Серёжа сразу же посылает робота учиться в школу, а сам прогуливает занятия. А Электроник учится на пятёрки, потому что создатель вшил в него мощную нейросеть. Искусственный интеллект внутри роботов — это наша жизнь в 2025 году. Правда, в чат-ботах пока не заводятся сознание, чувства и душа, но и этого ждать уже недолго.

«Гостья из будущего» (1985)

«Гостья из будущего» — ещё один детский блокбастер. Все мечтали оказаться в художественном мире этого многосерийного фильма. Фото © «Гостья из будущего», режиссёр Павел Арсенов, сценаристы Павел Арсенов, Кир Булычёв / Kinopoisk

«Гостья из будущего», снятая в 1985 году Павлом Арсеновым под контролем научно-фантастического писателя Кира Булычёва, который подарил нам мультфильм «Тайны третьей планеты», для своего времени оказалась очень прогрессивной. Пока капиталисты всеми возможными способами отрицали перемены климата и влияние нефтедобычи на окружающую среду, Алиса Селезнёва (та же Алиса из мультика) рассказывала советским школьникам о том, что климат в будущем будет очень странным. И призывала заботиться об экологии. К тому же автоматизированные системы из фильма теперь — наша повседневность.

«Электронная бабушка» (1985)

Ещё один фильм о роботе, у которого внутри есть нейросеть. Электронная бабушка — поможет, когда нет настоящей бабушки из плоти и крови. Фото © «Электронная бабушка», режиссёр Альгимантас Пуйпа, сценаристы Ольга Рукенглаз, Рэй Брэдбери / Kinopoisk

«Электронная бабушка» из 1985 года осталась в тени более ранних «Электроника» и «Гостьи из будущего» — на наш взгляд, несправедливо. Это почти что история Мэри Поппинс, но та была волшебницей. А героиня фильма Альгимантаса Пуйпа по мотивам повести Рэя Брэдбери «Электрическое тело пою!» — это робот. По сюжету девочка Агата болеет — и её друзья узнают, что это всё из-за отсутствия биологической бабушки. Дети «скидываются» с миру по нитке и покупают подруге электронную бабушку. Она совсем не похожа на других бабушек, выглядит молодо и летает с ребятами на Луну.

Но Агата узнаёт, что у бабушки механическое сердце и перестаёт её любить. Тогда бабушка выключается. Видимо, в модель вшит сенсор, который определяет эмоции ребёнка по отношению к ней и заставляет робота отключаться, если отношение негативное. Агате, впрочем, без бабушки становится плохо, девочка снова начинает её любить — и та оживает. С одной стороны, у электронной бабушки шикарный искусственный интеллект. Страшно представить, сколько нейросетей было создано и обучено, чтобы контролировать этого андроида. С другой стороны — вместе с обычным искусственным интеллектом у неё есть ещё и искусственный эмоциональный интеллект!

«Вельд» (1987)

Фильм «Вельд» — это прекрасный пример научной фантастики 80-х. Обложка заставляет вспомнить мультфильм Heavy Metal. Фото © «Вельд», режиссёр Назим Туляходжаев, сценаристы Назим Туляходжаев, Рэй Брэдбери / Kinopoisk

«Вельд» снял в 1987 году режиссёр Назим Туляходжаев на студии «Узбекфильм». Сюжет основан на произведениях Рэя Брэдбери. И крутится вокруг компьютерных игр. Главные герои Питер и Вэнди получают в подарок от родителей игру, замешанную на виртуальной реальности. Приставка состоит из огромных телеэкранов, дети переносятся в южноафриканскую саванну и бегают среди львов и антилоп. Они пропадают в «игрушке» днями, но игровая приставка влияет на мир вокруг. Жители города начинают вести себя агрессивно, они видят призраки умерших и галлюцинируют воспоминаниями о прошлом. Вот и сейчас, в 2025 году, есть подобные VR-игры. Скоро должна выйти новая часть франшизы GTA, посмотрим, как она повлияет на агрессию на улицах.