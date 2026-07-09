Сенсация из прошлого: На архивном фото с ЧМ 1962 года разглядели «путешественника во времени»

На фоне стартовавшего в США чемпионата мира по футболу вирусную популярность обрел архивный снимок с мундиаля 1962 года, на котором пользователи разглядели предполагаемого «пришельца из будущего». Внимание к старой фотографии привлекли зрители, заметившие в руках у одного из болельщиков необычный предмет, пишет Daily Mail

На кадре запечатлен капитан сборной Бразилии Мауро Рамос, ликующий после завоевания командой чемпионского титула в Чили. Прямо под футболистом в толпе находится человек, держащий устройство, которое многие в интернете уверенно опознали как кнопочный телефон.

Один из участников сетевых обсуждений отметил, что на фотографии с празднования победы мужчина запечатлевает момент на свой мобильник. Из этого делается допущение о перемещении во времени, поскольку настоящее раскладное устройство Motorola StarTAC появилось в продаже лишь 3 января 1996 года.

Загадочный предмет, по всей видимости, привлёк и внимание самого бразильского триумфатора, который смотрит прямо на него. Впрочем, необузданным догадкам существует куда более приземлённое объяснение.

При детальном рассмотрении выясняется, что болельщик держит не телефон, а коробчатую фотокамеру. Этот популярный в середине прошлого века аппарат под определённым углом действительно поразительно напоминает раскладушку. Подобные фотоустройства имели простую прямоугольную конструкцию, объектив на одном конце и плёнку на другом, отличались отсутствием сложных настроек и были широко распространены с конца XIX до середины XX века.

Вероятно, зритель решил удержать камеру одной рукой, чтобы сделать снимок Рамоса, возвышающегося над окружающей его толпой. Сам же чилийский турнир 1962 года запомнился как один из самых жёстких и оборонительных в истории. Матчи проходили сразу после разрушительного землетрясения в Вальдивии магнитудой 9,5, из-за чего организаторам пришлось ограничиться проведением игр всего в трёх городах.

Ранее бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал норвежского нападающего Эрлинга Холанда одним из сильнейших футболистов современности. Оценивая выступление сборной Норвегии на чемпионате мира, Тедеев заявил, что её выход в следующий раунд турнира стал абсолютно закономерным результатом. По его наблюдениям, скандинавы на протяжении всего соревнования превосходили оппонентов, тотально контролировали мяч и доминировали на поле.