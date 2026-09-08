В США расследуют загадочную гибель коров. Под подозрением — НЛО

Американский полицейский допустил, что за загадочной гибелью и увечьем крупного рогатого скота в штате Орегон могут стоять пришельцы. Необычная версия вновь привлекла внимание СМИ после серии публикаций о нераскрытых случаях в округе Харни и документальном фильме Not One Drop of Blood.

Сотрудник офиса шерифа округа Харни Мэтт Эллиби рассказал создателям фильма, что следователи рассматривали самые разные версии произошедшего — от действий оккультистов до секретных экспериментов. Сам он в итоге предположил внеземное происхождение загадки.

«Моё личное мнение — это пришельцы. Я не знаю, как ещё это объяснить», — заявил Эллиби.

При этом полицейский оговорился, что не знает, верит ли он сам в инопланетян, однако считает маловероятным, что человечество является единственным разумным видом во Вселенной.

В центре истории — случай лета 2019 года. На ранчо в восточной части Орегона за несколько дней обнаружили пять мёртвых племенных быков. У животных были удалены языки и половые органы, причём владельцы ранчо обращали внимание на необычно ровные разрезы и отсутствие заметного количества крови вокруг туш. Причину смерти животных установить так и не удалось.

В расследовании тогда участвовали офис шерифа округа Харни, полиция штата Орегон и федеральные службы. За сведения, которые помогли бы установить виновных, предлагали вознаграждение в $25 тысяч. Следователи первоначально исходили из версии о причастности людей, однако спустя почти семь лет дело остаётся нераскрытым.

Необычные случаи стали основой документального фильма Not One Drop of Blood. Картина создавалась несколько лет и посвящена не только самим находкам, но и жизни фермеров Орегона, которые пытаются понять, кто или что уничтожает дорогостоящий скот. Фильм вышел на фестивали в 2025 году и продолжил показы в 2026-м.

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