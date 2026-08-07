Зона, НЛО и кровать в облаках: Эти 8 странных отелей мира — мечта или ночной кошмар туриста?

Представьте: вы открываете дверь номера и первым делом хотите проверить, точно ли перед вами гостиница, а не декорации к фантастическому фильму. Создатели этих мест словно устроили соревнование, кто сильнее удивит постояльцев и заставит их забыть об обычных пятизвёздочных люксах. Life.ru заглянул внутрь самых безумных отелей мира, которые точно разнообразят ваш отпуск.

Treehotel, Швеция: путешествие в космос

Отель Treehotel в Швеции с номером в виде летающей тарелки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / treehotel

В лесу неподалёку от шведской деревни Харадс между соснами завис серебристый объект, напоминающий корабль пришельцев. Это один из номеров знаменитого Treehotel — гостиницы, состоящей из необычных домиков на деревьях. Рядом можно увидеть зеркальный куб, гигантское птичье гнездо и другие архитектурные фантазии, но именно НЛО выглядит так, словно действительно совершило посадку в лесу.

Номер построили в 2011 году. Внутри установлены круглая кровать для двоих и ещё три небольших спальных места, поэтому на борт может подняться целая семья. Иллюминаторы, космическое освещение и плавное покачивание конструкции усиливают ощущение полёта. Правда, комфорт здесь довольно земной: в «тарелке» есть туалет и вода, а вот душ находится в соседнем здании.

Costa Verde, Коста-Рика: ночь в самолёте

Отель Costa Verde в списанном самолёте Boeing 727. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hotelcostaverde

Со стороны кажется, будто пассажирский самолёт потерпел крушение и чудом завис над тропическим лесом. На самом деле Boeing 727 возле национального парка Мануэль-Антонио больше никуда не полетит. Его превратили в один из самых необычных гостиничных номеров Коста-Рики.

Самолёт выпустили в 1965 году, раньше он перевозил пассажиров авиакомпаний South African Airways и Avianca. После завершения службы фюзеляж разобрали, доставили в джунгли на пяти грузовиках и установили на постаменте высотой около 15 метров. Внутри появились две спальни, ванные комнаты, кухня и отделка из местного тика. С террасы открывается вид на океан и кроны деревьев, по которым могут разгуливать обезьяны. Здесь можно почувствовать себя пассажиром первого класса, только без турбулентности, соседей и необходимости пристёгиваться.

Skylodge Adventure Suites, Перу: спальня над пропастью

Skylodge Adventure Suites — прозрачный отель на скале в Перу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / skylodgeperu

В Священной долине инков гостиничные номера закреплены прямо на отвесной скале. Прозрачные капсулы Skylodge Adventure Suites висят над землёй, поэтому гости могут рассматривать горы, лежать под звёздами и одновременно стараться не думать о пропасти под кроватью.

Но сначала до номера ещё нужно добраться. Путешественникам предстоит подняться примерно на 400 метров по оборудованному скальному маршруту. Сами капсулы изготовлены из авиационного алюминия и устойчивого к погоде поликарбоната. Внутри размещаются четыре кровати, столовая зона и отдельный санузел, а при желании окна можно закрыть шторами. После ночёвки гостей ждёт не обычный путь к лифту, а спуск по тропе и зиплайнам.

The Manta Resort, Танзания: очень глубокий сон

Подводный номер The Manta Resort у острова Пемба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / themantaresort

У острова Пемба на Занзибарском архипелаге находится номер, до которого нельзя просто так дойти. Трёхуровневая конструкция покачивается посреди Индийского океана примерно в 250 метрах от берега. Наверху устроена площадка для загара и наблюдения за звёздами, на уровне воды находятся гостиная и ванная, а спальня опущена на четыре метра под поверхность моря.

Почти со всех сторон кровать окружают окна. Днём за ними проплывают стайки ярких рыб, а ночью подводные прожекторы привлекают обитателей рифа. Ужин доставляют на лодке, а для связи с сотрудниками гостям оставляют телефон. От соседей здесь можно отдохнуть гарантированно (если не считать осьминогов, кальмаров и рыб-попугаев за стеклом). Часть средств от проживания направляется на защиту морской экосистемы пролива Пемба.

Faralda Crane Hotel, Нидерланды: всё ближе к небесам

Faralda Crane Hotel в бывшем портовом кране Амстердама. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / faraldacranehotel

Огромный портовый кран на бывшей верфи NDSM в Амстердаме не демонтировали после прекращения работы, а превратили в гостиницу. В металлической конструкции разместили всего три двухуровневых люкса, поднятых более чем на 45 метров над рекой Эй. Индустриальный внешний вид скрывает дизайнерские интерьеры с огромными окнами и панорамой города. На высоте около 50 метров оборудовано джакузи на самой вершине крана. Особенно эффектно гостиница выглядит ночью, когда подсветка превращает старую промышленную конструкцию в декорацию к фантастическому фильму.

Icehotel, Швеция: успейте до весны

Icehotel в Швеции — гостиница, построенная из снега и льда. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / icehotelsweden

История шведского Icehotel началась в 1989 году. Каждую зиму в посёлке Юккасъярви изо льда реки Турне возводят новый отель, а весной стены, мебель и скульптуры постепенно тают и возвращаются в реку. Поэтому дважды остановиться в совершенно одинаковом номере здесь невозможно.

Температура внутри держится около минус пяти градусов. Кровати тоже сделаны изо льда, но сверху лежат матрасы, оленьи шкуры и тёплые спальные мешки. Вместо дверей в некоторых номерах используются плотные шторы, а утром замёрзших постояльцев ждут сауна, горячий душ и тёплый брусничный напиток. С 2016 года рядом работает Icehotel 365 — постоянная часть комплекса с 18 ледяными люксами и баром. Даже летом температуру там поддерживают на уровне минус пяти градусов, используя энергию солнечных панелей.

Hotel Ještěd, Чехия: ретрофутуризм над облаками

Hotel Ještěd в футуристической телевизионной башне Чехии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hotel_jested_official

На вершине горы Йештед возле чешского Либереца стоит башня, которая одновременно служит телевизионным передатчиком, рестораном и гостиницей. Архитектор Карел Губачек словно продолжил линию самой горы: здание сужается кверху и напоминает космический корабль, готовый к старту.

Отель находится на высоте 1012 метров над уровнем моря. Из окон открываются виды на горы и долины, однако порой облака полностью скрывают землю, и тогда гостям кажется, что башня плывёт в пустоте. Часть номеров оформлена современно, а часть восстановлена по первоначальным проектам и сохраняет атмосферу 1960–1970-х годов: округлую мебель, яркие цвета и представления прошлого века о жизни в будущем.

Barabas Hotel, Швейцария: отпуск с добровольным заключением

Barabas Hotel в здании бывшей тюрьмы в швейцарском Люцерне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / barabasluzern

В центре благополучного Люцерна туристам предлагают самостоятельно отправить себя за решётку. Здание Barabas Hotel было построено в 1862 году и до 1998-го служило городской тюрьмой. Теперь в нём находятся 60 номеров, созданных в бывших камерах.

Решётки на окнах, тяжёлые двери, узкие помещения и тюремные коридоры сохранились, но нары заменили удобными кроватями. Можно выбрать одиночную или семейную «камеру», номер с отдельной ванной либо многоместное помещение с общими удобствами. Самый необычный вариант находится в библиотеке, заполненной детективами и криминальными романами. Выйти из номера постоялец может когда угодно, но на ночь всё равно получает почти настоящий опыт заключённого, только с завтраком и без надзирателя.

Так что если вам наскучили обычные отели All inclusive, то теперь у вас есть отличная подборка, где и как разнообразить следующий отпуск. Тем более в соцсетях все подписчики точно обзавидуются! Пока архитекторы превращают фантастику в необычные отели, писатели и режиссёры придумывают технологии, которые хочется перенести в реальность. Ранее Life.ru рассказал о восьми изобретениях из книг и кино, которые мы мечтаем получить.