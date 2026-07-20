10 самых страшных мест мира, где вы не согласитесь переночевать даже за миллион долларов

Обычно при выборе отеля туристы проверяют вид из окна, расположение к центру города и наличие завтрака, включённого в стоимость бронирования номера. Но есть места, пусть даже с самыми шикарными видами из окна и дешёвой стоимостью на сутки, где остановка покажется сущим кошмаром. Смогли бы вы провести ночь на месте бывшей тюрьмы, глубоко под водой или в месте массового убийства? Life.ru собрал 10 самых страшных мест для отдыха, в которых ночёвка может превратиться в сюжет хоррора наяву.

Дом убийств в Виллиске, США

Дом убийств в Виллиске, где в 1912 году топором убили восемь человек, включая шестерых детей. Фото © murderhouse.com

Снаружи этот аккуратный белый дом в маленьком городке Виллиска выглядит совершенно обычно. Но 10 июня 1912 года за его стенами обнаружили тела восьми человек: супругов Джозайи и Сары Мур, их четверых детей и двух девочек, оставшихся у семьи на ночь после церковного праздника. В ту ночь неизвестный проник в дом, когда все уже спали, и поочерёдно расправился с находившимися внутри людьми при помощи топора. После убийства он закрыл тканью зеркала и окна, а затем исчез. Следствию найти преступника так и не удалось.

Теперь туристам разрешают провести здесь целую ночь. Внутри нет водопровода, розеток и каких-либо удобств. Спать на кроватях запрещено, поэтому посетители приносят спальники и устраиваются прямо на полу в тех самых комнатах, где больше века назад лежали мертвецы. Кстати, туалет находится в отдельной постройке во дворе. А чтобы добраться до него, придётся выйти из дома, пересечь тёмный участок, а затем вернуться и снова закрыть за собой дверь. Ну что, захотели бы переночевать в таком доме?

Тюремный отель Кароста, Латвия

Тюремный отель Кароста в Лиепае, где туристы проводят ночь в настоящих камерах на деревянных нарах. Фото © Wikipedia / Algirdas

Бывшая военная тюрьма Кароста в Лиепае. Здесь сохранились камеры, решётки, тяжёлые двери, голые стены и длинные коридоры, по которым когда-то конвоировали заключённых. Здание использовалось как место содержания военных при разных режимах и окончательно перестало быть тюрьмой лишь в конце XX века.

Если мечтали побывать на месте преступников, то добро пожаловать! Сегодня любой желающий может добровольно оказаться за решёткой. Постояльцам предлагают ночёвку на деревянных лавках в настоящих камерах. А перед заселением туристы могут поучаствовать в тюремном представлении с «надзирателями», построением и допросом. На завтрак предлагается выбор между «офицерским» и «арестантским» рационом. Последний состоит из каши, хлеба с колбасой и чая. Да, без шведского стола.

С наступлением темноты бывшая тюрьма меняется. Дневные голоса затихают, шаги начинают гулко расходиться по коридорам, а любой скрип кажется поворотом ключа в замке двери в ваш номер. И окружает только тишина, решётка и мысль о людях, которые когда-то лежали здесь не по собственному желанию.

Отель Stanley, США

Stanley Hotel в Колорадо, вдохновивший Стивена Кинга на создание знаменитого романа «Сияние». Фото © Wikipedia / Carol M. Highsmith

Отель Stanley Hotel в Колорадо вдохновил Стивена Кинга на роман «Сияние». Роскошное здание среди гор с длинными коридорами и парадными залами стало прообразом зловещего отеля «Оверлук». В 1974 году писатель вместе с женой приехал в Stanley перед сезонным закрытием. Почти все постояльцы уже разъехались, поэтому супруги оказались едва ли не единственными гостями огромного отеля. Ночью Стивену Кингу приснилось, что его маленький сын бежит по этажу, спасаясь от чего-то страшного. Писатель проснулся, закурил и, глядя в окно, придумал основу будущего романа «Сияние».

Особенно дурной славой пользуется номер 217, в котором останавились супруги. В 1911 году там произошёл взрыв из-за утечки газа. Горничная Элизабет Уилсон вошла в комнату со свечой и чудом осталась жива. Позднее постояльцы стали рассказывать, что невидимая женщина распаковывает их вещи, поправляет одежду и наводит порядок, пока они спят.

Другие гости уверяют, что слышали игру на рояле в пустом зале, детский смех и шаги на четвёртом этаже. Администрация не скрывает мрачной славы и проводит мистические экскурсии. Но самое пугающее здесь даже не легенды. Представьте, открываете дверь номера, а перед вами тянется безлюдный коридор. Тусклый свет, ковровая дорожка поглощает шаги, за поворотом ничего не видно. И где-то в глубине отеля тихо поскрипывает половица. Уже бронируете номер?

Clown Motel, США

Clown Motel в Неваде — жуткий мотель, заполненный куклами, картинами и фигурками клоунов. Фото © theclownmotelusa.com

Существуют разные фобии, но одна из самых популярных — боязнь клоунов. Для таких людей в невадской пустыне существует специальное место — Clown Motel. Уже в холле гостей встречают десятки клоунских фигурок. Одни широко улыбаются, другие смотрят исподлобья, третьи стоят неподвижно с приподнятой рукой. Клоуны есть и в каждом из 31 номеров: даже лёжа в кровати, постоялец продолжает чувствовать на себе нарисованные взгляды. Некоторые комнаты оформлены по мотивам фильмов ужасов, поэтому спрятаться от цирковой тематики не получится даже за закрытой дверью.

Мотель находится в небольшом пустынном городке Тонопа. Ночью вокруг почти нет движения, огни больших городов далеко, за стенами холодная темнота Невады, а рядом с мотелем находится старое кладбище. Символично расположение, не так ли? Получается идеальная ловушка для воображения. Выключить свет невозможно — клоунские лица сразу начинают казаться другими. Оставить его включённым тоже тяжело, потому что тогда страшилы продолжают смотреть прямо на кровать. Можно отвернуться к окну, но за стеклом будет видно кладбище.

Дом Лиззи Борден, США

Lizzie Borden House — место знаменитого нераскрытого двойного убийства, превращённое в гостиницу.

Если с домом в Виллиске мы уже познакомилимь, теперь придётся ночевать у Лиззи Борден. Там в городе Фолл-Ривер утром 4 августа 1892 года в доме семьи нашли убитого Эндрю Бордена. Он лежал на диване в гостиной. А чуть позже на втором этаже обнаружили и тело его супруги Эбби. Обоих зарубили топором среди белого дня, однако соседи не слышали ни криков, ни борьбы. Главной подозреваемой стала дочь Эндрю — Лиззи Борден. Следствие указывало на её противоречивые показания и сложные отношения с мачехой, но убедительных доказательств в её пользу не нашлось. Суд оправдал Лиззи, и двойное убийство официально осталось нераскрытым.

Сейчас здание работает как музей и гостиница. Постояльцам предлагают ночевать в комнатах, связанных с преступлением. Можно лечь в кровать буквально в нескольких шагах от места, где нашли Эбби, выключить свет и остаться наедине с домом, который помнит утро убийства. Особенно тяжело здесь должна ощущаться обычная бытовая обстановка. Это не тёмный подвал и не заброшенная больница, а семейный дом с милыми обоями, кружевными салфетками и аккуратно расставленными вещами. Именно поэтому он пугает сильнее. К тому же посетители рассказывают о шагах, скрипах и движущихся предметах. Уже достаточно будет страшно от мысли, что вы сейчас находитесь на месте убитого человека.

Хостел «Узник» в Тобольске

Хостел «Узник» в Тобольском тюремном замке, где туристы ночуют в настоящих камерах бывшего острога. Фото © travel.yandex.ru

Чтобы переночевать в настоящей каторжной тюрьме, необязательно лететь за океан. В Тобольске на территории тюремного замка XIX века работает хостел «Узник». Здесь сохранилась атмосфера старого острога: толстые стены, зарешёченные окна, массивные замки и камеры, превращённые в двух-, четырёх- и шестиместные номера.

Когда-то в тюремном замке содержались каторжники и ссыльные. Среди его заключённых были писатель Владимир Короленко и Николай Чернышевский. А в годы Великой Отечественной войны сюда перевезли часть узников московской Бутырской тюрьмы. Теперь в тех же корпусах туристам предлагают провести ночь добровольно. Комфорта здесь, конечно, больше, чем у прежних заключённых: есть чистое бельё, отопление, душ и санузел. Но широкие металлические кровати, низкие окна и тяжёлые двери не позволяют забыть, где вы находитесь. Желающие получить особенно острые ощущения могут заказать программу с имитацией ареста и ночёвкой в полной изоляции.

Deep Sleep, Уэльс

Deep Sleep в Уэльсе — самое глубокое место для ночёвки, расположенное на 419 метрах под землёй. Фото © uniqhotels.com

Все мечтают о глубоком сне длиной в 8–9 часов, а что, если это воспринять буквально? В Уэльсе находится отель Deep Sleep, который находится примерно в 419 метрах под горами внутри заброшенной викторианской сланцевой шахты. Но что же тут такого страшного? Рассказываем! Сначала гостям приходится пешком подниматься в горы, затем они надевают каски, налобные фонари и страховочные системы и входят в старую шахту, дальше начинаются крутые спуски, древние лестницы, узкие проходы и ветхие мосты, а луч фонаря освещает лишь несколько метров впереди, в то время как всё остальное пространство остаётся абсолютно чёрным.

Приблизительно через час пути туристы достигают массивной стальной двери. За ней находятся четыре небольшие спальные кабины и отдельный грот с двуспальной кроватью. Есть электричество, постельное бельё, еда и инструктор, который остаётся под землёй вместе с группой. Но ни один из этих пунктов не отменяет главного: над вашей головой лежит почти полкилометра камня. Под землёй невозможно почувствовать наступление утра. Вокруг только глухая тишина и камень. А ещё вы не можете выйти наружу до наступления определённого времени. Теперь эта затея всё ещё кажется увлекательной?

Jules’ Undersea Lab, США

Jules’ Undersea Lab во Флориде — подводная лаборатория, в которой туристы могут провести ночь. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Best Florida Travel

В горе мы уже побывали, давайте спускаться под воду. Во Флориде есть Jules’ Undersea Lab — бывшая исследовательская лаборатория, расположенная под водой. Чтобы попасть туда, сначала надо надеть водолазное снаряжение, погрузиться в лагуну и подплыть к сооружению снизу. Входом служит так называемый лунный бассейн — открытый проём в полу, удерживающий воду благодаря давлению воздуха внутри.

После погружения можно снять маску и оказаться в сравнительно уютном помещении с кроватями, столом и окнами. За стеклом медленно проплывают рыбы, колышутся водоросли и поднимаются цепочки пузырьков. Днём это может выглядеть завораживающе. Но ночью вода за иллюминатором превращается в густую зеленовато-чёрную массу, из которой время от времени появляется чей-то силуэт.

В обычном отеле можно распахнуть дверь и выйти в коридор. Здесь вокруг находится толща воды. Чтобы покинуть лабораторию привычным способом, придётся снова надеть маску, проверить баллон, опуститься в лунный бассейн и всплыть на поверхность. А теперь представьте, что вы проснулись посреди ночи и прямо перед глазами проплывает акула на расстоянии пару метров.

Больница Trans-Allegheny, США

Бывшая психиатрическая больница Trans-Allegheny, где проводят ночную охоту за привидениями. Фото © Wikipedia / Tim Kiser

Огромное здание бывшей психиатрической больницы Trans-Allegheny в Западной Виргинии строилось как лечебница примерно для 250 человек. Однако в период наибольшей переполненности здесь находилось более 2400 пациентов. Учреждение работало с XIX века до 1994 года, после чего палаты, процедурные и длинные коридоры опустели. Теперь комплекс открыт для исторических экскурсий и ночных «охот за привидениями». Посетители входят в главное здание в девять вечера и остаются внутри до пяти утра. Это, кстати, не гостиница, а реальная лечебница, так что не ждите тёплой кровати и дворецкого у входа.

Всю ночь вы будете блуждать по территории до самого утра. А сама больница пугает прежде всего своим масштабом. Коридоры кажутся бесконечными, одинаковые дверные проёмы повторяются один за другим, а луч фонаря выхватывает из темноты облупившуюся краску, старые радиаторы и пустые комнаты. В некоторых местах достаточно сделать несколько шагов в сторону, чтобы перестать видеть остальных участников группы. А организаторы до кучи рассказывают о необъяснимых голосах, тенях и прикосновениях. Отдых получится не из приятных...

Лайнер Queen Mary, США

Знаменитый трансатлантический лайнер Queen Mary, вокруг которого возникли десятки легенд о призраках. Фото © Wikipedia / David Jones

Когда-то Queen Mary был одним из самых роскошных океанских лайнеров мира. Огромное судно пересекало Атлантику, перевозило знамнитостей и аристократов, а во время Второй мировой войны служило военным транспортом. В 1967 году корабль завершил последнее плавание, после чего его навсегда пришвартовали в калифорнийском Лонг-Бич и превратили в отель.

Теперь гости ночуют в исторических каютах с деревянной отделкой, латунными деталями и настоящими иллюминаторами. Двигатели давно не работают, поэтому огромный корабль стоит неподвижно. Но звуки продолжают распространяться по его стальному корпусу. Администрация даже предлагает постояльцам беруши и предупреждает, что через металлические стены хорошо слышны шумы из соседних помещений.

За годы плаваний на борту действительно умирали люди. Гражданские журналы судна фиксируют десятки смертей пассажиров и членов экипажа, хотя большинство было связано с естественными причинами или несчастными случаями. Позднее вокруг корабля возникли легенды о призраках, и теперь администрация официально проводит паранормальные экскурсии. А одним из самых известных мест считается водонепроницаемая дверь №13 в нижней части машинного отделения. Посетители утверждают, что слышат рядом удары металлического инструмента. В других помещениях якобы раздаются шаги, голоса и детский плач. Осмелитесь поночевать в таких роскошных условиях?

У всех этих мест разная история. Где-то страх рождается из реальных убийств, где-то — из легенд, а где-то достаточно нескольких сотен метров камня или воды над головой. Но объединяет их одно: каждый вечер находятся люди, которые добровольно заходят внутрь, закрывают за собой дверь и выключают свет. А потом несколько часов лежат без сна, ожидая утра и прислушиваясь — не раздались ли за стеной чужие шаги. Но есть и ещё одно место, которое наводит ужас на поситителей уже больше века, — отель Banff Springs в Канаде, в котором находятся замурованный номер, призрак невесты и больше сотни пропавших туристов. Подробнее историю гостиницы читайте на Life.ru!