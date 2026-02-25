Он стал прототипом Пеннивайза у Стивена Кинга: история реального клоуна-убийцы Джона Гейси

Знаком ли вам холодок, пробегающий по спине, когда на экране появляется Пеннивайз? Да, тот самый жуткий клоун из романа Стивена Кинга. Этот образ для многих стал архетипом ужаса, который можно увидеть только в хоррор-фильме. Но что, если у этого кошмара было вполне реальное лицо? Речь пойдёт о Джоне Уэйне Гейси — человеке, чья история настолько шокирует, что на ум приходит только роман «Оно»! Поп-культура так тесно связала эти два имени, что понять, кто на самом деле вдохновил Стивена Кинга на создание Пеннивайза, очень сложно.

Истоки монстра: как формировался Джон Гейси

Джон Гейси: реальная история жизни клоуна-убийцы. Кем он был? Фото © Getty Images

Чтобы понять масштаб трагедии, развернувшейся в тихом пригороде Чикаго, нужно заглянуть в детство Джона Уэйна Гейси – младшего. Он родился 17 марта 1942 года в семье автомеханика Джона Стенли Гейси и домохозяйки Мэрион Элейн Робинсон. На вид это была обычная американская семья, но за фасадом обыкновенности скрывался ад…

Тень отца

Детство Джона Гейси: как рос клоун-убийца? Фото © Nano Banana AI

Отношения с отцом у маленького Джона всегда были напряжёнными. Джон Стенли, прошедший войну, часто пил и вымещал всю злость на семье. Особенно доставалось Джону-младшему, отец унижал его, считая, что сын растёт «неженкой» и «маменькиным сынком». Физическое насилие в семье стало нормой. В четыре года отец избил Джона за то, что тот случайно разобрал детали автомобильного двигателя. В шесть лет — за украденную игрушечную машинку. Самая страшная история произошла, когда в приступе гнева отец лишил жизни любимую собаку мальчика. Мать всегда пыталась защитить сына, но это ещё больше злило супруга. Однако, несмотря на детство, полное насилия, как это ни парадоксально, Гейси всю жизнь искал одобрения отца и отрицал, что ненавидит его.

Поворот не туда: когда проблемы с головой впервые вырвались наружу

Кем работал юный Джон Гейси до того, как стал клоуном-убийцей? Фото © Nano Banana AI

В 18 лет, не выдержав давления отца, Гейси сбежал в Лас-Вегас. Там молодой человек устроился на работу в морг, где наблюдал за процессом бальзамирования, а затем оставался там на ночь. Да, прямо в морге. Позже психопат признался, что забрался в гроб умершего подростка и обнимал тело, пока не осознал всю нелепость своих действий. Это был первый звоночек, что с головой у Гейси проблемы. Но, как часто это бывает, он был проигнорирован. Спустя некоторое время Джона уволили, по некоторым данным потому, что сотрудники морга увидели на Джоне одежду погибшего юноши.

Вернувшись в Иллинойс, Гейси попытался построить «нормальную» жизнь. Он окончил бизнес-колледж, женился на коллеге Мэрилин Майерс, стал менеджером и вступил в Торговую палату The Jaycees. Казалось, он добился успеха. В 1968 году будущий маньяк даже переехал с семьёй в Айову, чтобы управлять тремя ресторанами KFC своего тестя. Но тьма, сидевшая внутри Джона Гейси, уже прорывалась наружу. Он начал приставать к своим молодым сотрудникам, а в 1968 году был арестован за насилие над 15-летним подростком. За что Гейси приговорили к десяти годам тюрьмы. Джон Уэйн провёл в заключении всего 18 месяцев и вышел на свободу в 1970 году, по условно-досрочному, за «примерное поведение». К тому моменту его супруга успела подать на развод, уехала и запретила общаться с детьми.

Двойная жизнь: рождение Пого

Второе «я» Джона Уэйна Гейси: как появился клоун Пого? Гейси с Розалин Картер, супругой президента Джимми Картера, первой леди США. Фото © Wikipedia / White House photographer

Освободившись, Джон вернулся в Иллинойс к матери. Он поселился в одноэтажном доме на Уэст-Саммердейл-авеню. И тут его словно подменили… Чтобы создать образ добропорядочного американца, Джон занял активную социальную позицию, женился во второй раз и даже основал строительную компанию, куда нанимал молодых парней. Некоторым из них вскоре суждено было стать его жертвами. Джон, активно участвуя в жизни общества, вступил в местный демократический клуб и получил звание помощника квартального капитана. Ему нравилось внимание и всеобщее доверие.

Но вершиной общественной деятельности психопата стало создание образа клоуна. Он придумал себе двух персонажей: клоуна Пого и клоуна Патчиса. Гейси собственноручно шил костюмы и накладывал яркий грим. В этих образах он развлекал детей на благотворительных мероприятиях, в больницах и на праздниках. Фотографии улыбающегося, немного полного клоуна, не вызывали ничего, кроме умиления. Пока ещё люди не знали, что этот же человек по ночам насилует и душит молодых людей в своём доме.

Момент, когда Джон окончательно теряет контроль: когда второе «я» начинает совершать убийства? Фото © Кадр из фильма «Джон Уэйн Гейси: Замаскированный дьявол», режиссёр Род Блэкхёрст / Kinopoisk

Для всех жертв дом Гейси становился последним пристанищем. У клоуна-убийцы был просторный подвал и тесное подполье — узкое пространство между фундаментом и полом первого этажа. Именно туда Джон начал сбрасывать тела. Со временем запах гниения стал настолько сильным, что даже его вторая жена жаловалась на зловоние. Гейси только отшучивался, что это сырость и плесень, а сам регулярно заливал подпол известью, чтобы хоть как-то заглушить запах.

Жуткая хроника: 33 жертвы клоуна-убийцы

Все 33 жертвы клоуна-убийцы из 70-х: как Гейси завлекал подростков? Фото © ТАСС / АР /FHJ

Первое убийство Гейси совершил в 1972 году на автовокзале. Он встретил 16-летнего Тимоти Маккоя, который ехал домой в Небраску. Гейси пригласил его к себе, напоил, а утром, увидев парня с кухонным ножом, в панике вырвал инструмент и заколол парнишку. Это убийство потом Гейси оправдывал самообороной, но вкус крови был уже испробован. С годами у Гейси выработался чёткий почерк. Он знакомился с жертвами на автобусных станциях, в барах или просто на улице. Часто использовал своё положение бизнесмена, обещая подросткам работу в своей строительной фирме. И, к сожалению, этот приём срабатывал всегда!

Период наиболее активных убийств пришёлся на 1976–1978 годы. После развода со второй женой в 1976 году, Гейси больше не сдерживал себя. Он расправлялся примерно с одним человеком в месяц. Когда в подполье дома кончилось место, маньяк-клоун начал закапывать тела во дворе, а четырёх последних жертв и вовсе просто выбросил в реку Дес-Плейнс.

Как исчезновение Роберта Писта вывело на психопата-клоуна

Роберт Пист: кем была последняя жертва Гейси? Фото © Wikipedia

Всё изменилось 11 декабря 1978 года. 15-летний Роберт Пист, аптечный помощник, сказал матери, что уходит обсудить работу со строительным подрядчиком — Джоном Гейси. Больше молодого человека никто не видел. Из-за чего полиция быстро вышла на Гейси. Маньяк вёл себя самоуверенно и даже пригласил стражей порядка на ужин. Но обыск в доме всё расставил по своим местам.

Полицейские нашли наручники, медицинские препараты и водительские права на чужие имена. Когда детективы начали копать глубже, раскрыли и подпол, хранивший тайны о пропавших молодых людях. Всего в подвале было найдено 29 тел, ещё три жертвы были закопаны на участке, а позже нашли и четыре тела, которые были выброшены в реку. Идентифицировать удалось не всех — шесть жертв клоуна-убийцы навсегда остались неизвестными…

Клоун-убийца Джон Гейси: Суд и наказание

Как проходил суд и какой был приговор у Гейси, убийце-клоуна? Фото © Getty Images / Bureau of Prisons Арест Джона Гейси:как и когда его поймали.

Суд над Гейси начался в 1980 году. Защита настаивала на невменяемости, и сам Джон поддакивал, утверждая, что все убийства совершало его второе «я». Прокурор посчитал содеянное хладнокровным садизмом, а психологическое обследование показало, что Гейси всё-таки может нести ответственность за преступление. Вердикт присяжных был единогласен — виновен по всем 33 пунктам обвинения!

Одна из картин Гейси, написанная в тюрьме. Фото © Wikipedia / The Orchid Club

13 марта 1980 года Гейси был приговорён к смертной казни. И пока Джон ждал исполнения, за 14 лет в камере смертников раскрыл в себе новый талант: теперь он рисовал картины с изображениями клоунов. Некоторые его работы выставляли на аукционах. Но общественность помнит всё… Люди, купившие картины клоуна-убийцы за тысячи долларов, сжигали их в знак протеста и ненависти к Гейси. 10 мая 1994 года в тюрьме Стейтвилл Джон Уэйн Гейси был казнён с помощью смертельной инъекции. Но вместо извинений и раскаяния присяжные услышали только: «Поцелуйте меня в зад».

Пеннивайз и Гейси: есть ли связь?

Пеннивайз и Гейси: есть ли между ними связь? Фото © Кадр из фильма «Оно», режиссёр Андрес Мускетти, сценарист Чейз Палмер и др. / Kinopoisk, фото © Wikipedia / Martin Zielinski

На фоне Джона Гейси клоун из романа «Оно» кажется уже не таким страшным. Но возникает вопрос, не вдохновился ли для своего романа Стивен Кинг историей клоуна-убийцы? Сам автор отрицает какую-либо связь Гейси и книги. Роман «Оно» был начат в 1981 году, через три года после ареста Джона. Безусловно, его история тогда была на слуху, однако Кинг уверял, что образ его клоуна выстроен на детских страхах писателя.

Почему же их связывают? Основную роль сыграл временной контекст. Арест и суд над Гейси были одними из самых громких событий в США конца 70-х годов. Как мы уже знаем, «Оно» зарождался примерно в тот же временной отрезок. Также можно говорить об архетипических сходствах. Образ неукротимого ужаса под маской веселья — вот отличительная черта двух клоунов-убийц.

Образ Джона Уэйна Гейси навсегда останется в истории США самым шокирующим примером биографии. Его случай стал точкой невозврата: он показал, что настоящие монстры появляются не в колодцах и водостоках, а живут в доме с аккуратным забором, носят дорогие костюмы и состоят в демократических партиях. И хотя Стивен Кинг отрицает прямое влияние истории Гейси на создание Пеннивайза, их образы намертво спаялись в общественном сознании. И пока один клоун-убийца пугает нас только с экранов, второго до сих пор вспоминают как самого страшного монстра в многолетней истории Чикаго.