Первая жена Олега Видова: почему самая сильная любовь его жизни прожила всего три года

Есть актёры, про которых принято говорить, что они созданы для кино. Олег Видов — из таких. Красивый, обаятельный, с теми самыми «своими» глазами, которые камера любит особенно. Но до того, как весь Советский Союз узнал его в лицо, была она. Девочка с подмосковной платформы, которую он полгода искал, а потом боготворил. Их история — не про измены и скандалы. Она про то, как двое молодых и влюблённых людей не смогли справиться со взрослой жизнью. И про то, как первая любовь остаётся с человеком навсегда, даже когда всё давно кончилось.

Полгода на одной и той же платформе

Марина и Олег Видов: почему распался первый брак советского актёра. Фото © YouTube / Звёздный архив

Ей было семнадцать. Ему девятнадцать. Олег Видов увидел её мельком на железнодорожной платформе в Подмосковье и не решился подойти. Слишком красивая, слишком уверенная. Видов тогда был тем самым неловким студентом ВГИКа, который не умел ещё говорить комплименты незнакомым девушкам и долго потом жалел, что промолчал. Только вот его «долго» растянулось на полгода. Видов возвращался на ту же платформу снова и снова. Просто приходил, смотрел и уходил. Один. Если кто-то скажет, что это не похоже на безумие, он никогда по-настоящему не влюблялся.

Судьба в итоге оказалась добрее, чем он рассчитывал. Они снова оказались в одном вагоне электрички. Юный Олег Видов узнал её сразу. Марина всю дорогу смотрела в тёмное окно и видела в отражении его взгляд, не отрывающийся от неё ни на секунду. Он проехал свою остановку. Вышел вслед за ней. Собрался с духом, подошёл. И получил абсолютно ледяной, почти оскорбительный отказ. Марина развернулась и ушла в темноту, не оглядываясь. Он остался стоять на платформе один. Именно тогда сами собой сложились строчки: «Ты — моё единственное чудо, ты мне путеводная звезда». Стихи для девушки, чьего имени Видов ещё не знал.

Встреча, которая всё изменила

Олег Видов и его первая жена: история любви с подмосковной платформы. Фото © YouTube / Звёздный архив

Следующее свидание судьба устроила им в Школе-студии МХАТ. Олег Видов пришёл поддержать знакомую, она — поступать. Увидели друг друга, сделали вид, что незнакомы. Но в тот день что-то щёлкнуло внутри у обоих. Марина наконец по-настоящему разглядела Олега. Не скромного студента из вагона, а живого, настоящего человека. Видов тоже почувствовал, что девушка смотрит иначе, чем тогда на платформе.

После этого они начали специально ловить одну и ту же электричку. Чтобы как бы «случайно» оказываться рядом. Однажды поздним вечером Олег нагнал Марину и просто сказал «здравствуйте». Разговорились. И больше уже не расставались. Два года они были практически неразлучны: съёмочные экспедиции, кинофестивали, прокуренные коридоры «Мосфильма». Марину там уже знали и считали своей, хотя актрисой она так и не стала. Режиссёры звали на пробы, что-то всегда срывалось. Она сама потом говорила: виноват характер. Слишком своевольная, слишком неудобная для чужих правил. Но именно это в ней и любили.

Свадьба, на которую жених опоздал

Первый брак Олега Видова: почему слава разрушила их отношения. Фото © РИА Новости

В мае 1966 года они расписались. Вернее, почти расписались. Олег Видов опоздал на собственную свадьбу из-за учёбы, и Марина устроила такой скандал прямо у дверей загса, что её пришлось уговаривать войти внутрь чуть ли не силой. Олег стоял рядом в состоянии лёгкого потрясения и, судя по всему, думал, что женитьба — это несколько более спокойное мероприятие.

После свадьбы молодые поселились в посёлке Томилино, в доме, где жили тётя Олега и его больная мать. Тесно, неудобно, чужое пространство. И почти сразу Видов уехал на съёмки в Скандинавию. Марина осталась одна среди людей, которых едва знала, в доме, который ещё не стал её домом. Это была первая большая ошибка. Потом оба её признают. Видов скажет: надо было снять квартиру в Москве, уйти от всего этого быта, начать по-настоящему вместе. Марина ответит: наверное, да. Только скажут они это уже спустя годы после развода, когда исправлять будет нечего.

Когда слава становится третьим лишним

Как Олег Видов познакомился со своей первой женой: история встречи. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Из Скандинавии Олег Видов возвращался с подарками. Платья, духи, шуба — настоящее чудо по советским меркам. Он писал жене стихи прямо там, у витрин стокгольмских магазинов. Выбирал наряды, представлял, как она обрадуется. Скучал до боли. Марина тем временем ездила на переговорный пункт в аэропорт Быково — ждать его звонков. Они оба любили друг друга. Но этого уже не хватало.

Когда Видов возвращался домой, с ним было невозможно просто выйти погулять. К нему подходили. Улыбались. Просили автограф. Незнакомые женщины касались его руки, смотрели с восхищением, смеялись его шуткам. Марина смотрела на всё это и не понимала, как с этим жить. Какое право имеют чужие люди вот так запросто подходить к её мужу? Она была максималисткой до мозга костей. Либо всё, либо ничего. А кино забирало у неё слишком много.

Жёны Олега Видова: кем была его первая и самая любимая женщина. Фото © YouTube / Звёздный архив

Видов тем временем уходил всё глубже в профессию. Новые роли, новые съёмки, новый круг общения. Он не изменял ей, не искал другую. Просто жил в мире, в котором для неё становилось всё меньше места. А Марина не умела ждать и не хотела учиться. Два человека, которые когда-то не могли оторваться друг от друга в электричке, теперь жили в разных реальностях под одной крышей.

Самый чёрный день

Развод оформили в январе 1969 года. Инициатива была со стороны Марины. Видов в это время работал в Югославии и приехал специально, чтобы поставить подпись. Оба потом называли эту дату самым тёмным днём в своей жизни. Не громкий скандал, не предательство, не третий лишний. Просто двое слишком молодых, слишком неопытных людей, которым не хватило ни мудрости, ни терпения, ни чьего-то доброго совета рядом.

Олег Видов: личная жизнь и первая любовь советского актёра. Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин

Видов поклялся, что больше никогда не женится. Потом, конечно, женился ещё трижды. Но долго после развода она ему снилась. Актёр сам об этом говорил, без стеснения. Марина же нашла своё счастье с другим человеком и прожила с ним долгие годы. Оба устроили жизнь. Оба были, кажется, в порядке.

Прошли десятилетия. Олег Видов жил в Америке, женился в четвёртый раз и по всем признакам наконец обрёл покой. Марина нашла его в Сети, написала. Они переписывались по электронной почте — два немолодых человека, которые когда-то стояли на подмосковной платформе и не знали, что вся жизнь ещё впереди. Встретиться лично так и не получилось. Видов умер в 2017 году.

