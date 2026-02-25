Стали известны дата и место прощания с актрисой фильма «А зори здесь тихие» Шевчук
Актрису Ирину Шевчук похоронят на Троекуровском кладбище
Обложка © ТАСС / Олег Дьяченко
Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук состоится 28 февраля. Об этом РИА «Новости» сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.
Прощание начнётся в 10.00 мск в ЦКБ №1. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище.
Напомним, Ирина Шевчук скончалась 24 февраля на 75-м году жизни. Артистка долгое время боролась с лимфомой головного мозга. Шевчук известна по культовым лентам «А зори здесь тихие», «Белый Бим Чёрное ухо», «Медный ангел» и многиим другим.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.