Актёр Мартынов заявил, что покойная Шевчук объездила полмира в творческих командировках

Актёр Андрей Мартынов, исполнивший роль старшины Васкова в фильме «А зори здесь тихие», назвал покойную коллегу по сцене Ирину Шевчук замечательным человеком. Он признался, что новость о кончине звезды стала для него печальным событием.

Мартынов отметил, что Шевчук обладала огромными организаторскими способностями — она многие годы возглавляла фестиваль «Киношок» в Анапе, куда приезжали актёры из всех бывших республик СССР. Артист отметил, что в последнее время его коллега болела и страдала.

«Шевчук объездила половину мира в творческих командировках, она была прекрасным человеком и прекрасной актрисой», — заключил собеседник NEWS.ru.

Напомним, Ирина Шевчук скончалась 24 февраля на 75-м году жизни. За свою карьеру она снялась в таких легендарных картинах, как «А зори здесь тихие», «Белый Бим Чёрное ухо», «Медный ангел» и многих других. Похороны актрисы пройдут 27 или 28 февраля, информация ещё уточняется.