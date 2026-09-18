Осеннее равноденствие 2026: точная дата, время и что это значит Оглавление Точная дата и время осеннего равноденствия 2026 года Что такое равноденствие и почему день равен ночи Чем равноденствие отличается от солнцестояния Как отмечали этот день на Руси FAQ Осеннее равноденствие 2026 года — 23 сентября, 03:06 по Москве. Точное время, что означает это явление и почему день равен ночи — на Life.ru Осеннее равноденствие 2026: точная дата, время и значение. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября в 03:06 по московскому времени. Именно в этот момент в Северном полушарии закончится астрономическое лето и начнётся осень. Почему дата ежегодно смещается и действительно ли день окажется равен ночи, рассказывает Life.ru.

Точная дата и время осеннего равноденствия 2026 года

Точная дата осеннего равноденствия в 2026 году: почему каждый год равноденствие выпадает на разные дни? Фото © Shutterstock / FOTDDOM / Mike Pellinni

В 2026 году день осеннего равноденствия приходится на среду, 23 сентября. Точный момент наступит в 03:06 по московскому времени. Кстати, дата равноденствия меняется из года в год. Обычно оно происходит 22 или 23 сентября, но теоретически может выпасть и на соседние даты. Причина в том, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца не ровно за 365 суток, а примерно за 365 дней и шесть часов. Из-за этой разницы момент равноденствия ежегодно сдвигается, а високосные годы помогают календарю не слишком сильно отставать от движения планеты. Но что именно случится с Землёй в 03:06 по московскому времени и почему это событие называется равноденствием?

Что такое равноденствие и почему день равен ночи

Точная дата осеннего равноденствия в 2026 году: что такое осеннее равноденствие и когда его ждать? Фото © Shutterstock / FOTODOM /Mike Pellinni

Земная ось наклонена к плоскости орбиты примерно на 23,4 градуса. Именно этот наклон, а не изменение расстояния между Землёй и Солнцем, отвечает за смену времён года. Пока планета движется по орбите, одно её полушарие получает больше солнечного света, а другое меньше. Дважды в год Земля занимает положение, при котором её ось не наклонена к Солнцу ни Северным, ни Южным полюсом. Солнечные лучи падают отвесно в районе экватора, а граница между освещённой и тёмной сторонами планеты проходит почти через оба полюса. Эти моменты называются весенним и осенним равноденствиями.

Название создаёт впечатление, будто светлая и тёмная части суток должны длиться ровно по 12 часов. Однако в действительности день во время равноденствия обычно немного длиннее ночи. Восходом считается появление над горизонтом верхнего края солнечного диска, а закатом — его полное исчезновение. Кроме того, атмосфера преломляет солнечные лучи, поэтому мы видим Солнце даже тогда, когда геометрически оно уже находится чуть ниже горизонта.

День, когда продолжительность света и темноты действительно оказывается максимально близкой к 12 часам, астрономы называют эквилюксом. Его дата зависит от широты местности и обычно не совпадает с равноденствием. В Москве фактическое равенство дня и ночи наступает спустя несколько суток после сентябрьского равноденствия. После 23 сентября световой день в Северном полушарии продолжит сокращаться. Солнце будет позже подниматься и раньше заходить, пока 21 декабря не наступит зимнее солнцестояние и самый короткий день года. Но чем солнцестояние отличается от равноденствия и почему эти два понятия часто путают?

Чем равноденствие отличается от солнцестояния

Чем осеннее равноденствие отличается от зимнего и летнего солнцестояния простыми словами? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Равноденствие и солнцестояние часто путают, хотя они обозначают разные положения Земли на орбите. Во время равноденствия Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи становится примерно одинаковой. Такие события происходят в марте и сентябре. Солнцестояние наступает тогда, когда наклон земной оси по отношению к Солнцу проявляется максимально. В июне Северное полушарие получает больше всего света, поэтому здесь наблюдается самый длинный день года. В декабре складывается обратная ситуация и наступает самая длинная ночь.

Проще говоря, равноденствие отмечает середину перехода между крайними значениями, а солнцестояние становится точкой максимума или минимума продолжительности светового дня. После осеннего равноденствия ночи в Северном полушарии становятся длиннее дней, а после зимнего солнцестояния светлое время суток снова начинает увеличиваться. Сегодня положение Земли и точный момент смены астрономических сезонов рассчитывают с точностью до минуты. У наших предков таких возможностей не было, однако осенний перелом они тоже замечали. Как же отмечали это время на Руси?

Как отмечали этот день на Руси

Как отмечали осеннее равноденствие на Руси и какие традиции были связаны с Осенинами? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У восточных славян не существовало единого праздника, полностью совпадавшего с вычисленным астрономами моментом равноденствия. Осенние обычаи были связаны прежде всего с завершением полевых работ, сбором урожая и подготовкой хозяйства к зиме. Праздничный период называли Осенинами. В разных местностях его даты и обряды различались. Люди благодарили землю за урожай, устраивали общие застолья, пекли хлеб из муки нового урожая и навещали родственников. Большое значение имели обжинки, то есть завершение жатвы. Последний сноп могли украшать и торжественно приносить в дом.

После распространения христианства народные обычаи переплелись с церковным календарём, прежде всего с праздником Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. Поэтому современные рассказы о едином «славянском дне равноденствия» нередко соединяют традиции разных регионов и эпох. Для крестьян важнее была не астрономическая минута, а окончание сельскохозяйственного сезона. Сегодня народные приметы получили новое прочтение. Например, многие используют смену сезона как повод разобрать шкафы и избавиться от ненужных вещей. Life.ru уже рассказывал, что советуют выбросить из квартиры перед осенним равноденствием, чтобы не переносить старый хаос в новый сезон.

FAQ

Осеннее равноденствие 23 сентября 2026 года: что происходит после осеннего равноденствия и почему световой день становится всё короче? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какого числа осеннее равноденствие в 2026 году? Осеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября в 03:06 по московскому времени.

Осеннее равноденствие в 2026 году наступит 23 сентября в 03:06 по московскому времени. Правда ли, что день и ночь длятся ровно по 12 часов? Нет. Из-за размеров солнечного диска и преломления света в атмосфере день во время равноденствия обычно оказывается на несколько минут длиннее ночи. Фактическое равенство наступает в другую дату, которая зависит от географической широты.

Нет. Из-за размеров солнечного диска и преломления света в атмосфере день во время равноденствия обычно оказывается на несколько минут длиннее ночи. Фактическое равенство наступает в другую дату, которая зависит от географической широты. Чем равноденствие отличается от солнцестояния? Во время равноденствия день и ночь почти равны. В дни солнцестояния разница между ними, наоборот, достигает максимума: летом наступает самый длинный день, а зимой — самый короткий.

Кстати, осенью 2026 года внимание учёных приковано не только к положению Земли, но и к необычному поведению нашей звезды. Солнце впервые почти за пять лет замолчало на четверо суток, хотя графики ИКИ РАН продолжали предупреждать об опасном пике. Ранее Life.ru рассказывал, почему солнечное затишье не отменило магнитные бури 17–19 сентября и чего ожидать жителям Земли.

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Авторы Софья Кузнецова