Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:50

Учёный предсказал Москве вечное лето и тёплую зиму без снега к концу XXI века

Климатолог Клименко: К концу века зима в Москве станет короткой и бесснежной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Московская зима в конце XXI века может стать короткой, малоснежной и временами даже плюсовой. Такой сценарий описал академик РАН, профессор МЭИ Владимир Клименко, говоря о последствиях глобального потепления.

По его словам, Россия находится в зоне особенно сильного потепления. Изменения коснутся не только средних температур, но и привычной продолжительности сезонов. Климатолог считает, что к концу столетия лето в Москве может занимать почти половину года — с мая по сентябрь. Фактически климатическое лето будет длиться около пяти месяцев.

«Зима будет очень короткая, часто бесснежная», — описал возможное будущее эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Более того, зимой могут случаться периоды с плюсовой температурой. Привычная картина с устойчивым морозом и постоянным снежным покровом становится всё менее характерной. Клименко подчеркнул, что глобальное потепление никуда не исчезает: каждая новая декада оказывается теплее предыдущей. Россия относится к регионам, где повышение температуры проявляется особенно сильно.

При этом специалист не говорит, что Москва полностью избавится от холода. Речь идёт о постепенном изменении климатического режима: зима будет занимать всё меньшую часть года, а тёплый сезон станет длиннее. Для жителей столицы это может означать радикально изменившееся представление о том, какой вообще должна быть московская зима.

В Подмосковье пришли первые осенние заморозки
В Подмосковье пришли первые осенние заморозки

А ранее Life.ru сообщал, что заморозки до минус 3 градусов ожидаются в пяти регионах Центральной России. По данным МЧС, наиболее сильное снижение температуры прогнозируется в Костромской области. Помимо похолодания, жителей некоторых регионов предупредили о других погодных явлениях.

Больше новостей о погоде и событиях, влияющих на повседневную жизнь россиян, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar