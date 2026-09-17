Учёный предсказал Москве вечное лето и тёплую зиму без снега к концу XXI века

Московская зима в конце XXI века может стать короткой, малоснежной и временами даже плюсовой. Такой сценарий описал академик РАН, профессор МЭИ Владимир Клименко, говоря о последствиях глобального потепления.

По его словам, Россия находится в зоне особенно сильного потепления. Изменения коснутся не только средних температур, но и привычной продолжительности сезонов. Климатолог считает, что к концу столетия лето в Москве может занимать почти половину года — с мая по сентябрь. Фактически климатическое лето будет длиться около пяти месяцев.

«Зима будет очень короткая, часто бесснежная», — описал возможное будущее эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Более того, зимой могут случаться периоды с плюсовой температурой. Привычная картина с устойчивым морозом и постоянным снежным покровом становится всё менее характерной. Клименко подчеркнул, что глобальное потепление никуда не исчезает: каждая новая декада оказывается теплее предыдущей. Россия относится к регионам, где повышение температуры проявляется особенно сильно.

При этом специалист не говорит, что Москва полностью избавится от холода. Речь идёт о постепенном изменении климатического режима: зима будет занимать всё меньшую часть года, а тёплый сезон станет длиннее. Для жителей столицы это может означать радикально изменившееся представление о том, какой вообще должна быть московская зима.

А ранее Life.ru сообщал, что заморозки до минус 3 градусов ожидаются в пяти регионах Центральной России. По данным МЧС, наиболее сильное снижение температуры прогнозируется в Костромской области. Помимо похолодания, жителей некоторых регионов предупредили о других погодных явлениях.